Santos empresta Copete ao Pachuca

O Santos acertou a transferência do atacante Jonathan Copete ao Pachuca, do México. Sem espaço na equipe principal de Jorge Sampaoli, o colombiano jogará no clube mexicano por uma temporada, como indicação do treinador da equipe, Martín Palermo.

O Santos acertou neste sábado o empréstimo do atleta Jonathan Copete ao Pachuca, do México, pelo período de 1 ano. Copete encerra este ciclo como o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe. O Clube agradece o profissionalismo do jogador e deseja sorte nesta nova etapa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de junho de 2019







O jogador de 31 anos já se despediu do elenco santista no CT Rei Pelé. O empréstimo faz parte da "folga" que a equipe quer dar para o número de estrangeiros, onde o limite para uma partida é de cinco. Atualmente, conta com Felipe Aguilar, Sánchez, Cueva, Derlis González, Soteldo e Uribe no plantel. Bryan Ruiz, outro estrangeiro na equipe, está treinando separado.

Contratado em 2016, Copete tem contrato até 2021. Pelo Peixe, soma 136 jogos e 26 gols, sendo o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.