Com show de Cristiane, Brasil estreia com vitória contra Jamaica na Copa do Mundo Feminina

A Seleção Brasileira surpreendeu na vitória sobre a Jamaica em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Com um belo futebol das meninas e hat-trick de Cristiante, as Guerreias do Brasil venceram pelo placar de 3 a 0.

Com a bola rolando, a Seleção Brasileira comandou as ações ofensivas no inicio da primeira etapa. Com menos de 5 minutos de partida, já havia tido quatro escanteios a favor das meninas do Brasil. Aos 7 minutos, Andressa fez excelente lançamento para Debinha, que avançou e tentou tirar da goleira Schneider, que esticou o braço e conseguiu desviar a bola. Na sequência ela ainda finalizou, mas sem força. A Jamaica chegou aos 13 minutos. Shaw recebeu pela esquerda, fez bela jogada individual e finalizou de direita, mas Bárbara caiu para fazer a defesa.

O gol do Brasil saiu aos 15’. Andressa colocou a bola na área na medida para Cristiane, que subiu e mandou de cabeça para o gol, abrindo o marcador na partida.

Atrás no placar, a Jamaica cresceu na partida, passando a ficar mais tempo com a bola e criando jogadas ofensivas. Aos 19’, pela direita, Mathews cruzou da linha de fundo e Blackwood apareceu para finalizar de primeira, mandando perto do gol.

E a Seleção Brasileira continuou em busca de mais gols. Andressa Alves lançou para Debinha, que finalizou com força, mas Schneider apareceu para fazer bela defesa. A Jamaica respondeu minutos depois, Carter finalizou pela direita, mandando ao lado do gol de Bárbara. Aos 29’ foi a vez de Shaw assustar a defesa brasileira. A atleta avançou pela direita e soltou a bomba, mas a goleira brasileira estava atenta e espalmou para fora.

Aos 36’, em jogada brasileira, a bola tocou no braço de Swaby e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Andressa Alves pegou mal na bola e a goleira Scheneider caiu para fazer a defesa.

O segundo gol brasileiro saiu logo aos 4 minutos da segunda etapa. Debinha armou bela jogada e deixou para Andressa Alves, que cruzou da linha de fundo para Cristiane aparecer e escorar para dentro, ampliando o placar.

A Jamaica assustou em duas oportunidades. Aos 13’, após cobrança de falta, a goleira brasileira saiu do gol para dividir a bola com Shaw, que desviou de cabeça para fora. Dois minutos depois, após cruzamento pela direita, Bárbara saiu mas não achou a bola, que sobrou para Swaby, livre na pequena área, mandar para fora.

O terceiro gol brasileiro também veio dos pés de Cristiane. Em cobrança de falta, a camisa 11 mandou no canto, a bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

E as mulheres do Brasil continuaram pressionando. Aos 32 minutos, Geyse recebeu na área e finalizou, mas Scheider fez a defesa. Na sequência, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Thaísa finalizar por cima do gol. Aos 34, após confusão na zaga da Jamaica, Geyse cruzou e Ludmila apareceu para mandar para fora. As brasileiras ainda arriscaram mais uma aos 42, novamente com Ludmila, que aproveitou saída da goleira jamaicana e finalizou, mas a bola foi para fora.

A Seleção Canarinho volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 13h, diante da Austrália. Já a Jamaica enfrenta a Itália às 13h de sexta-feira (14).