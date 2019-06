Chocolate! Brasil goleia Honduras no último jogo antes da estreia na Copa América

ência Brasil e Honduras se enfrentaram no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último jogo antes da estreia na Copa América. Criticada pela imprensa pelos maus desempenhos nos últimos jogos, a Seleção Brasileira não tomou conhecimento de Honduras e venceu fácil a partida.

Ausência não sentida

Sem o seu principal jogador, Neymar, que foi cortado da Copa América por lesão no tornozelo, o Brasil não sentiu sua falta e fez uma excelente partida. A equipe amarelinha começou a partida com uma alta intensidade, e abriu o placar logo aos oito minutos, com Gabriel Jesus, após cruzamento de Daniel Alves.

Com um nível técnico bem maior do que os hondurenhos, os brasileiros, sempre que tinham a bola, levavam perigo de alguma forma. Aos 12 minutos, em cobrança de escanteio de Coutinho, Thiago Silva ganhou mais uma e colocou o 2 a 0 no placar.

Mesmo com o 2 a 0 a favor, o Brasil não parou de pressionar, mantendo a posse de bola e explorando os laterais. Aos 29, Quioto deu um carrinho criminoso em Arthur e foi expulso de campo. O volante brasileiro de lesionou no lance e foi substituído por Allan. Dessa maneira, ficou ainda mais fácil para a seleção brasileira, que aos 37, com Coutinho de pênalti, fez o terceiro ainda no primeiro tempo. O meio-campista do Barcelona quase fez o quarto ainda no primeiro tempo, mas em duas finalizações, a bola foi parar duas vezes na trave.

Teve mais

O Brasil voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Militão no lugar de Marquinhos e Fernandinho no lugar de Casemiro. A intensidade foi a mesma do primeiro tempo, e, logo no primeiro minuto, Gabriel Jesus fez o quarto, após assistência de Richarlison.

Aos 9 minutos, Tite sacou Gabriel Jesus de campo, que deu lugar a Roberto Firmino. Dois minutos depois, em bela jogada individual, David Neres deu um leve toque na saída do goleiro para fazer o quinto gol brasileiro. O Brasil seguiu pressionando, e aos 19 minutos, Firmino divide com a zaga e instaura o 6 a 0 no placar.

Coutinho deixou o campo aos 20 minutos para a entrada do gremista Everton, que foi vaiado pelos colorados e aplaudido pelos tricolores. Aos 26, Everton dominou a bola na ponta e só rolou no meio para Richarlison empurrar para o gol. 7 a 0 Brasil. Diante do resultado o jogo esfriou e o Brasil ficou rodando a bola, mas criou poucas oportunidades de gol até o final do jogo.

O Brasil estreia na Copa América na sexta-feira feira (14), às 21h30, no Morumbi, contra a Bolívia.