Sport vence o Vitória na Ilha do Retiro e volta ao G-4 da Série B

Jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Ilha do Retiro, em Recife

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Ilha do Retiro, em Recife

O Sport venceu, na noite deste sábado (8), o Vitória no estádio da Ilha do Retiro, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme (2x) e Charles marcaram os gols do Rubro-Negro pernambucano, enquanto Anselmo Ramon fez pelo time baiano.

Com o triunfo, o Sport chegou aos 12 pontos e fecha o G-4 na classificação da competição, levando vantagem nos critérios de desempate sobre a Ponte Preta. Na próxima rodada terça-feira (11), às 21h30, o Leão terá outro jogo diante de seu torcedor. O adversário será o CRB, que também luta na parte de cima da tabela.

Já o Vitória, por sua vez, amarga a última colocação com apenas três pontos. Também na terça-feira, só que às 20h30, o Leão da Barra enfrenta o Oeste na Arena Barueri, em São Paulo, pela oitava rodada da competição. O Rubro-Negro segue sem sair da crise que vem desde o Campeonato Baiano.

Chuva de gols

Quando a bola rolou, o jogo ganhou um contorno de muito equilíbrio. A primeira chance foi do Vitória. Wesley recebeu na área, limpou e bateu para a defesa de Maílson. Em seguida, o Sport respondeu e abriu o placar. Ezequiel tocou para o meio, Sander desviou e Guilherme finalizou de primeira, sem chances de defesa para Ronaldo.

O Vitória conseguiu o empate pouco tempo depois. Cleberson falhou na saída de bola, Wesley aproveitou e cruzou para o meio da área para achar Anselmo Ramon. O centroavante do Leão da Barra bateu forte para deixar tudo igual na Ilha do Retiro.

Antes do fim do primeiro tempo, o Leão da Ilha voltou a ficar na frente. Ezequiel tocou para Hernane, que deu um lindo passe de letra para Charles. O volante bateu com precisão no canto direito de Ronaldo e marcou o segundo do Sport na partida.

Fechando a conta

Atrás no placar, o Vitória voltou ao campo disposto a buscar o resultado. Logo aos 5 minutos, Wesley arriscou e Maílson apareceu para defender. Em seguida, Ruy cobrou escanteio e Everton Sena cabeceou firme, obrigando o goleiro do Sport a realizar mais uma boa intervenção.

Quando parecia que o Sport estava no sufoco, Guilherme voltou a aparecer. O atacante recebeu de Hernane, trouxe para o pé direito e acertou um lindo chute, sem chances de defesa para Ronaldo. Golaço para consolidar o triunfo do Leão da Ilha.

Na reta final da partida, o Vitória não teve força para reagir. O Sport, por sua vez, ainda chegou ao ataque com Hernane. O centroavante recebeu de Leandrinho e bateu cruzado, mas não assustou o goleiro Ronaldo.