Clayton marca duas vezes, Botafogo-PB bate Globo-RN e segue no G-4 da Série C

O Botafogo-PB venceu, na noite deste domingo (9), o Globo-RN por 3 a 1 no estádio Almeidão, em João Pessoa, e garantiu a permanência no G-4 do Grupo A da Série C. Os gols do triunfo Alvinegro foram marcados por Fred e Clayton (2x). Negueba, no segundo tempo, descontou para a Águia de Ceará-Mirim.

A vitória desta noite deixou o Belo na terceira colocação da chave com 12 pontos, mesma pontuação do Santa Cruz, vice-líder, que leva vantagem nos critérios de desempate. No próximo domingo (16), às 18h, o desafio do Alvinegro da Estrela Vermelha será diante do Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Globo-RN fica na oitava posição com 7 pontos. A Águia pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, caso o Treze vença o Ferroviário. Agora, o Tricolor terá o Santa Cruz pela frente, na próxima segunda-feira (17), às 20h, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.

Massacre botafoguense

O Botafogo-PB entrou em campo disposto a vencer. Com isso, a primeira finalização ocorreu aos 40 segundos através de Juninho, mas o chute passou à direta de Wadson. Pouco tempo depois, a rede balançou. Fred, quase sem ângulo, cobrou falta com precisão e a bola morreu no fundo do gol, abrindo o placar para a equipe da casa.

Não demorou muito para o Belo ampliar a vantagem sobre o Globo-RN. Neílson cruzou rasteiro pela direita e Juninho, dentro da área, finalizou na marcação. Na sobra, com goleiro Wadson caído, Clayton teve apenas o trabalho de empurrar para as redes, marcando o segundo do Botafogo-PB no jogo.

Logo em seguida, Nando recebeu um ótimo passe de Juninho, dominou e bateu firme, mas acertou o travessão. Com isso, Clayton quem fechou a conta do Belo ainda no primeiro tempo. O atacante cobrou falta de longe e contou com a colaboração do goleiro Wadson para marcar o terceiro.

Desconto com classe

Mesmo com a partida praticamente resolvida e um jogador a mais em campo, o Botafogo-PB voltou para o segundo tempo disposto a marcar o quarto. Na primeira chance, Clayton recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute e obrigou Wadson a fazer uma bela defesa para salvar o Globo-RN.

Quando o time da casa marcou, a arbitragem invalidou. Dico, em posição legal, recebeu de Marcos Vinícius no lado esquerdo da área e cruzou rasteiro para Felipe Alves concluir para as redes. Entretanto, o assistente marcou impedimento no lance.

Antes do apito final, o Globo-RN descontou. Numa jogada efetuada pelo lado direito, Luiz Renan tabelou com Chiclete e cruzou para Negueba, que finalizou de bicicleta, sem chances de defesa para Saulo, dando números finais ao confronto.