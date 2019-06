Visando a permanência na liderança da chave, Ferroviário recebe o Treze no Castelão

Partida válida pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Castelão, em Fortaleza

Ferroviário e Treze se enfrentam, nesta segunda-feira (10), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Dez meses após decidirem a quarta divisão nacional, Tubarão da Barra e Galo da Borborema duelam com objetivos distintos na tabela.

O jogo desta noite pode deixar o Ferroviário ainda mais isolado na liderança do Grupo A, mas, em caso de tropeço, há a possibilidade do time cearense perder a primeira colocação, caso o Sampaio Corrêa vença o Náutico. O Tubarão da Barra soma 13 pontos e enfrenta o Treze após uma importante vitória sobre o ABC fora de casa, na última rodada.

Os resultados da rodada recolocaram o Galo da Borborema na zona do rebaixamento. A equipe paraibana ocupa a 9ª colocação com seis pontos, sendo um a menos que o Globo-RN, que foi derrotado pelo Botafogo-PB na rodada, tornando-se o primeiro time fora do Z-2. Na jornada anterior, o Treze venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 e chega motivado para o embate de hoje.

O último duelo entre Ferroviário e Treze foi justamente na decisão da Série D 2018. Na ocasião, o Tubarão da Barra venceu o primeiro jogo por 3 a 0 na Arena Castelão. Mesmo com a derrota por 1 a 0 em Campina Grande, o time cearense ficou com a taça e comemorou o título no estádio Amigão.

Impasse burocrático

Na última sexta-feira (7), o Secretário de Esportes e Juventudes do Ceará, Rogério Pinheiro, afirmou que a partida entre Ferroviário e Treze não ocorreria na Arena Castelão devido ao prazo de 48 horas de intervalo entre os jogos realizados no estádio. A decisão, entretanto, foi reavaliada pelo Governo do Estado, que efetuou a liberação e confirmou o jogo desta noite para o local.

Motivação elevada

Empolgado pela expressiva vitória sobre o ABC na última rodada, o Ferroviário finalizou a preparação para encarar o Treze com um treinamento tático realizado no estádio Elzir Cabral. A atividade também serviu para a definição da equipe que começará diante do time paraibano.

Para o jogo desta noite, o técnico Marcelo Vilar não poderá contar com o zagueiro Da Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Logo, o Tubarão da Barra deve ir a campo com a seguinte formação: Nícolas; Lucas Mendes, André Lima (Túlio), Afonso e Michael; Mazinho, Leanderson, Jean e Janeudo; Jeferson Caxito e Edson Cariús.

Pontuar é o objetivo

Assim como o Ferroviário, o Treze também encerrou a preparação para o confronto de hoje com um treinamento na tarde deste domingo (10), já em solo cearense. A atividade foi realizada no CT Floresta sob o comando do técnico Flávio Araújo. O time paraibano terá a missão de conquistar pontos longe de Campina Grande para não se complicar na competição.

O único desfalque do Galo da Borborema é o lateral-esquerdo Silva, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o Treze deve começar a partida com: Mauro Iguatu; Thiaguinho, Ítalo (Júlio Pit), Anderson Penna e Tales; Coppetti, Diego Silva e Marcelinho Paraíba; Cesinha, Júlio Pacato e Eduardo.