Na briga pelo G-4, Sport e CRB se enfrentam na Ilha do Retiro

Em busca do G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e CRB, ambos os times na parte de cima da classificação, se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30, na Ilha do Retiro. Válido pela 8° rodada da competição, tanto o Leão, quanto o Galo da Praia, querem estar entre os quatro melhores antes da parada para a Copa América.

Consolidação!

Na último sábado (08), o Sport bateu o Vitória na Ilha do Retiro por 3 a 1 e voltou ao G-4 da Série B e antes da parada para a Copa América, jogará mais uma vez em seus domínios, agora, contra o CRB. O Leão da Praça da Bandeira tem 12 pontos, quatro pontos a menos que Bragantino, Botafogo-SP e Londrina, e para não se distanciar, sabe que a vitória é mais que importante.

O técnico Guto Ferreira não terá o volante Charles, que está suspenso para a partida, além do atacante Luan, que continua no Departamento Médico. Ronaldo, que é um volante de mais marcação e Leandrinho, que é mais de saída, são as opções para a vaga de Charles.

Provável escalação do Sport: Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Cleberson, Sander; João Igor, Ronaldo (Leandrinho), Ezequiel, Sammir, Guilherme; Hernane.

Reabilitação!

A equipe alagoana perdeu em casa para o América-MG por 3 a 1 na última rodada e com isso, caiu algumas posições na classificação. Com a terceira melhor campanha fora de casa da Série B, o CRB buscará os três pontos na partida diante do Sport.

Assim como o time pernambucano, o técnico Marcelo Chamusca terá desfalques para o duelo. Claudinei, um dos maiores ladrões de bola da Série B, está fora por lesão, além de Mateus Silva e Ferrugem, que estão suspensos. Dirceu Lucas, tem poucas chances de retornar ao time, o jogador será reavaliado, mas as chances são remotas.

O lateral-esquerdo Igor, cumpriu suspensão na última partida e está liberado para o confronto.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson Henrique, Igor; Éwerton Páscoa, Patrick, Bryan, Felipe Ferreira, Alisson Farias; Léo Ceará.