Figueirense recebe vice-líder Botafogo-SP pela Série B do Brasileirão

Após empate fora de casa na última rodada, o Botafogo-SP, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro viaja para um duelo contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli nesta terça-feira (11), às 19h15, em partida válida pela oitava rodada da competição.

O time visitante entra em campo em busca de terminar a semana na liderança do campeonato, já o Furacão, que também empatou fora de casa na última rodada, quer contar com o fator torcida e se aproximar da zona de acesso, o G-4.

Intensidade e olho na liderança

O Botafogo-SP tem apostado em treinos intensos para manter o foco na competição, o time se reapresentou após menos de 24 horas do último confronto da semana, contra a Ponte Preta. O arqueiro da equipe, Darley, explica o porquê da intensidade.

"Sabemos da dificuldade em Florianópolis, mas o foco total está no Figueirense. Esperamos fazer uma grande partida e sair com os três pontos", conta o goleiro.

O técnico Roberto Cavalo volta a contar com peças importantes para o duelo desta terça-feira, Pará, Nadson e Hernan já treinam normalmente entre os titulares. Vice-líder e invicto no campeonato, o Pantera está com os mesmos 16 pontos do Bragantino, ficando na segunda posição pelo saldo de gols.

Ambição e fator torcida

Buscando vencer e subir na tabela, o Figueira poderá contar com a torcida no Orlando Scarpelli. As duas vitórias da equipe catarinense nesta temporada da Série B foram jogando dentro de casa, a partida acontece um dia antes do aniversário de 98 anos do clube.

O treinador Hermerson Maria vê dificuldades no confronto e afirma que o momento que cada clube está passando acaba interferindo no rendimento emocional, técnico e tático dos jogadores, portanto sabe que não terá um jogo fácil contra o Botafogo-SP.

"Jogo a Série B desde 2012, os atletas aprenderam a jogar a competição e aqui não há uma diferença técnica muito grande de uma equipe para a outra, o que difere é a fase e o Botafogo-SP vem vivendo um bom momento", afirmou o comandante alvinegro.

Para superar as adversidades e fazer uma boa partida dentro de casa, o treinador convoca a torcida para o Orlando Scarpelli.

"Teremos que contar com o apoio do torcedor na véspera do aniversário do clube e vamos trabalhar muito para que possamos conseguir os três pontos dentro de casa, fazer uma grande apresentação e presentear o torcedor alvinegro com a vitória", enfatizou o técnico.

O ambiente também é positivo dentro do vestiário, o zagueiro Alemão se mostra confiante na partida. O atleta valoriza a defesa do Furacão e ressalta a importância de sair de campo sem ter levado gol, pois eleva a confiança da equipe.

“Será um jogo importantíssimo para nós. Já falei em outras oportunidades que temos de ser fortes em casa. Por isso, nada melhor que enfrentar um concorrente direto, diante da sua torcida, e vencer. Se isso acontecer, encostaremos no G-4 e poderemos ter mais tranquilidade e confiança para trabalhar no período da Copa América”, comentou Alemão.