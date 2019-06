Ganso lamenta empate no Fla-Flu e comenta relação com garotos de Xerém: "Estou desfrutando muito"

Mesmo com jogo movimentado e boas chances para os dois lados, Fluminense e Flamengo não balançaram as redes. Em um duelo de muita intensidade, um dos principais destaques foi o goleiro rubro-negro Diego Alves, que fez boas defesas e foi elogiado por Paulo Henrique Ganso, meia do Tricolor, que teve oportunidades de finalização, mas não conseguiu converte-las em gol. O camisa 10 do Flu também lamentou o empate no Maracanã.

"O mais importante seriam os três pontos. O Diego Alves fez duas ou três defesas muito bonitas. Faltaram esses dois pontinhos para a gente."

Ganso também comentou sobre passar toda sua experiência para os garotos de Xerém, que vem sendo muito importantes no elenco. Vindos da base do clube, Frazan, Daniel e João Pedro começaram a partida entre os titulares, enquanto Marcos Paulo entrou no segundo tempo e quase marcou.

"Uma honra passar um pouco da minha experiência. Estou desfrutando muito jogando com eles (jovens). Terminamos com cinco ou seis da base em campo. Mostra que a base de Xerém é muito forte."

Com o empate o Fluminense chegou a 7 pontos e ocupa a 16° posição no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense. O embate acontece na quinta-feira (13), às 20h (de Brasília). Essa será a última rodada antes da paralisação para a Copa América.