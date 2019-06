Argentina empata com Japão e garante primeiro ponto da história em uma Copa do Mundo 

Pelo Grupo D da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, Argentina e Japão se enfrentaram nesta segunda-feira (10). A partida no Parc de Princes, em Paris, terminou em 0 a 0. Apesar do empate, a Seleção sul-americana saiu de campo comemorando como se fosse uma vitória. A defesa da Argentina foi excelente e mesmo com o jogo controlado pela equipe adversária as argentinas conseguiram defender muito bem e garantiram um ponto. Inclusive, é o primeiro na história em um mundial.

Durante o jogo, a posse de bola foi de maioria do Japão, as estatísticas da partida mostram que não teve muitas chances de gol, são oito para a Seleção Japonesa contra cinco para a equipe celeste. O time asiático mostrou controle no jogo e não saiu do meio de campo para sua área de defesa.

As argentinas trabalharam bem, e não deixaram o adversário avançar, com Florencia Bonsegundo pela direita e Stefania Banini pela esquerda, onde bloquearam a ida das japonesas para área de ataque. A equipe de Takakura levou a bola para área em três ocasiões, mas Vanina Correa respondeu bem, conseguindo chegar a tempo na bola, deixando a partida ir para o intervalo sem gols.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Vanina Correa foi forçada a fazer uma grande defesa, um chute forte de Kumi Yokoyama quase abriu o placar da partida, mas a goleira argentina fez a melhor defesa do jogo.

Focadas em não levar gol, as argentinas concluíram com êxito o que buscaram durante os 90'. Não deixaram o Japão atacar, e protegeram ao máximo sua defesa. O Japão foi finalista das duas últimas Copas do Mundo e para as Argentinas manter o 0 a 0 foi um grande começo para a Copa na França.

Inglaterra e Escócia abriram o Grupo D no domingo (09), a Inglaterra venceu por 2 a 1 e lidera o grupo. Argentina enfrenta a Inglaterra no dia 14 de junho e no mesmo dia tem Japão e Escócia.