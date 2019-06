Completo, Goiás recebe Chapecoense desfalcada no fechamento da rodada

Pela oitava rodada do Brasileirão, o Goiás recebe a Chapecoense no Serra Dourada a partir das 20h. Separados por apenas dois pontos (nove a sete), mas com os goianos tendo um jogo a menos, o confronto marca o embate de um Esmeraldino, que briga pela parte de cima da tabela, contra o Verdão do Oeste, que busca fugir do fantasma do rebaixamento.

Goiás completo

Após folga na última rodada devido ao adiamento do jogo contra o Corinthians, o Goiás volta a campo descansado para receber os catarinenses. A boa notícia fica por conta da disponibilidade do elenco Claudinei Oliveira. O treinador vai com força máxima para o duelo de logo mais, já que Léo Sena conseguiu se recuperar de lesão. Outro reforço é Júnior Brandão, que volta após cumprir suspensão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Giovanni Augusto; Leandro Barcia, Kayke e Michael. TEC: Claudinei Oliveira.

Chapecoense desfalcada

Buscando se recuperar da derrota para o Palmeiras, a Chape tem desfalques para encarar o Esmeraldino. Com edema na coxa, Rildo segue sendo dúvida para o jogo. Assim, Camilo pode ser o titular em sua vaga e fazer sua estreia como titular da equipe de Chapecó. Douglas, suspenso, e Eduardo, em recuperação após retirada de tumor, são outros desfalques consideráveis.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA CHAPECOENSE: Tiepo; Bryan, Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Márcio Araujo, Elicarlos e Campanharo; Rildo (Camilo), Arthur Gomes e Everaldo. TEC: Ney Franco.

Arbitragem

O árbitro do jogo será Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG). Jás os assistentes seão Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG). Vale lembrar que o VAR fica por conta de Emerson de Almeida Ferreira (MG).