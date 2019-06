Após vitória contra Chapecoense, Claudinei elogia o clima no Goiás:  ''Nosso ambiente é maravilhoso''

Na noite desta segunda-feira (10), o Goiás conquistou a sua 4° vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. O Esmeraldino venceu a Chapecoense por 3 a 1, no Serra Dourada. Os gols da partida foram marcados por Kayke Rodrigues, duas vezes e Jefferson para os donos da casa, Rafael Pereira marcou para os visitantes. Com o resultado, o time comandado por Claudinei Oliveira chegou aos 12 pontos, onde se fastou da zona do rebaixamento e agora ocupa a 9° posição.

Após a partida, na coletiva de imprensa, o treinador do Verdão falou sobre o clima no Goiás: ''O nosso ambiente é maravilhoso. Após o jogo, na oração, agradeci pelo empenho de todos. É todo mundo, não só os jogadores. Se todas as peças não andarem, as coisas não vão bem. E no Goiás está tudo funcionando. O ambiente é muito bom. Até por isso, os jogadores estão engajados'', comentou.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 20h, contra o Athletico Paranaense, no Serra Dourada, em Goiânia. Será a última partida do clube antes da parada para a Copa América.