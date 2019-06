Neuton é apresentado e chega motivado ao Botafogo-PB: "Quero dar o meu melhor"

Depois de vencer o Globo-RN no último domingo (9), o Botafogo-PB se reapresentou na tarde de hoje no CT da Maravilha do Contorno, dando início aos preparativos para o duelo diante do Náutico pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Sob o comando do técnico Evaristo Piza, os jogadores participaram de um treinamento tático.

Antes do início das atividades, o lateral-esquerdo Neuton, de 29 anos, foi apresentado na sala de imprensa do clube. O jogador deixou claro que pode atuar em outras funções para suprir as necessidades da equipe em campo.

"Sou lateral-esquerdo e, quando necessário, zagueiro. Sou um jogador polivalente e venho ao Botafogo-PB com intuito de colaborar para que o clube consiga o acesso à Série B".

Devido a ausência de Fábio Alves, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Globo-RN, Neuton será titular contra o Náutico. O lateral-esquerdo afirmou que está preparado, além de confirmar que vinha treinando normalmente enquanto acertava a vinda para o time paraibano.

"Quando eu recebi a proposta, tinha em mente o objetivo de colaborar e entrar em campo. Já estou preparado. Será um jogo importante que pode nos deixar no topo da tabela no fim do primeiro turno. Eu vinha treinando. Essa semana cheia vai me ajudar a absorver a ideia do Piza e fortalecer o entrosamento com o grupo".

Por último, Neuton afirmou que está bastante motivado para ajudar o Botafogo-PB na conquista do acesso à Série B, que é o principal objetivo do clube na temporada.

"Venho animado e com o pensamento positivo. Quero dar o meu melhor para contribuir ao máximo para que o clube consiga o tão sonhado acesso".

Apesar de não ter atuado nas duas partidas pela Copa do Brasil diante do Botafogo-PB, Neuton estava no Londrina. Sem espaço no clube paranaense, o lateral-esquerdo só atuou apenas uma vez nesta temporada e não marcou nenhum gol.

No próximo domingo (16), às 18h, o Botafogo-PB visita o Náutico no estádio dos Aflitos, em Recife. As duas equipes estão no G-4 do Grupo A e realizam um confronto direto por uma das vagas no mata-mata da Série C.