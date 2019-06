Com gol nos acréscimos, Holanda bate Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina

Encerrando a primeira rodada do Grupo E, Nova Zelândia e Holanda entraram em campo na manhã desta terça-feira (11). Em partida de boas oportunidades, apenas uma bola entrou, já nos minutos finais, para dar a vitória à Holanda.

Com a bola rolando, na primeira etapa a seleção laranja teve maior posse de bola, porém enfrentou dificuldades para furar o bloqueio das neozelandesas. A primeira chegada foi das holandesas. Van Lunteren deixou para Martens, que finalizou de primeira, mas o chute saiu fraco, facilitando a defesa da goleira Nayler. As adversárias responderam com perigo, colocando uma bola no travessão com a atacante Chance.

Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio, Martens subiu e cabeceou por cima do gol. Em seguida, Gregorius saiu em contra-ataque e tocou para White finalizar de fora da área, obrigando a goleira Veenendaal a fazer boa defesa.

Na segunda etapa, as neozelandesas assustaram a defesa da Holanda logo aos 6'. Após bela jogada da equipe, Gregorius ficou com a bola e mandou de primeira, mas a goleira holandesa fez excelente defesa. No contra-ataque, Miedema tocou para Martens, que deixou a marcação para trás e mandou com perigo ao gol. Minutos depois, as atletas inverteram os papeis e Martens fez o cruzamento para Miedema chutar cruzado, também perto do gol.

A resposta da Nova Zelândia veio logo depois. Percival aproveitou cruzamento de Bott e cabeceou com perigo, para boa defesa de Veenendaal, mas a arbitragem já marcava impedimento. Com a partida lá e cá, minutos depois foi a vez das holandesas assustarem. Van Lunteren invadiu a área e deixou para Miedema finalizar de primeira, obrigando a goleira neozelandesa a fazer grande defesa.

E o único gol da partida saiu já nos acréscimos. Aos 46 minutos, van Dongen cruzou na área, a zaga tentou afastar, mas a bola sobrou para Roord cabecear para o gol, garantindo a vitória da Holanda.

Com a vitória, a Holanda divide a liderança do grupo E com o Canadá. Na próxima rodada as holandesas enfrentam Camarões, às 10h de sábado (15). Também no sábado, a Nova Zelândia entra em campo para enfrentar as canadenses, às 16h.