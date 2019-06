Suécia vence Chile em jogo marcado por forte chuva na Copa do Mundo Feminina

A Suécia garantiu a primeira vitória na Copa do Mundo Feminina, pela primeira rodada do grupo F, nesta terça-feira (11). Enfrentando o Chile, em Rennes, a equipe que veste amarelo venceu por 2 a 0, com gols marcados no final da partida por Kosovare Asllani e Madelen Janogy.

Com um primeiro tempo dominado pela Suécia, as melhores tentativas de gol foram das jogadores escandinavas, além de pressionar as chilenas. Porém, elas não esperavam a boa atuação da goleira

Endler, que não deixou passar nada.

Jakobsson quase abriu o placar na metade do jogo após contra-ataque da equipe. Sembrant, Rubensson e Blackstenius foram donas da partida, com jogadas extraordinárias, mas todas pararam na forte defesa rival. Do lado do Chile, Araya teve uma boa chance da intermediária, ao chutar para o gol, sem sucesso.

No segundo tempo, uma forte chuva prejudicou e fez com que a partida fosse paralizada. Durante o tempo de jogo, Asllani teve uma boa chance de finalmente abrir o placar, mas parou na goleira Endler. Foi só aos 40 minutos que o jogo se abriu. Depois de muitas tentativas, de parar a defesa chilesa, Asllani aproveitou a falha das defensoras rivais por um breve momento e fez 1 a 0. Já na prorrogação, Jagony ampliou para 2 e garantiu a vitória para a Suécia.

Com o resultado do jogo entre Estados Unidos e Tailândia, as suecas permanecem em segunda colocação, com três pontos. Em primeiro, as americanas assumem. Chile e Tailândia seguem zeradas.

Na segunda rodada, a Suécia enfrenta a Tailândia no próximo domingo (16), às 10h, em Nice. Já o Chile tem pela frente o tradicional Estados Unidos, no Parc des Princes, às 13h.