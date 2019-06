Um, dois e treze! Estados Unidos massacra Tailândia e quebra recorde de gols em Mundiais

Partida Histórica. Pelo Grupo F da Copa do Mundo de Futebol Feminino, os Estados Unidos venceu por 13 a 0 a Tailândia, nesta terça-feira (11). Cinco gols de Alex Morgan. Lindsey Horan, Sam Mewis e Rose Lavelle balançaram a rede duas vezes. Megan Rapinoe, Mallory Pugh e Carli Lloyd também marcaram.

A tricampeã mundial quebrou um recorde para o futebol, na história das Copas do Mundo. Alex Morgan também é recordista marcando cinco gols em uma mesma partida. Sam Mewis marcou o gol de número 800 na história da Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Supremacia americana

Com cinco minutos de primeiro tempo, as americanas já haviam levado a bola para o gol. Aos seis minutos, um foi impedido para o lado estadunidense. Com 80% da posse de bola e 15 chutes à gol, a seleção dos Estados Unidos terminou o primeiro tempo com a vantagem de 3 a 0.

O primeiro tento veio aos 12’ quando Morgan cabeceou direto no gol. Aos 19’ , Lavelle chutou com pé esquerdo de fora da área, sem chances para a goleira. Aos 31’, Horan marcou em uma cobrança de falta de Heath. A defesa Tailandesa foi incapaz de segurar o ataque Americano. O "pior" ainda estava por vir para as asiáticas.

Respirou é gol

Se no primeiro tempo, as americanas controlaram a partida; com dez minutos de segundo tempo, parecia que era o único time em campo, o placar já tinha ido para 7 a 0. Mewis, Morgan e Lavelle aumentaram a vantagem. Aos quatro minutos, de longe, Mewis chuta forte para o fundo da rede, quarto gol da partida; Morgan aos sete minutos apareceu após confusão na área e marca o quinto. Lavelle chutou, bola desviada pela zaga; e Mewis ficou sozinha para marcar o sexto.

Em forma de agradecimento, Mewis deu passe para Lavelle que completou a jogada, marcando o sétimo. O oitavo gol veio aos 28’ do segundo tempo, hat-trick de Alex Morgan. Rapinoe, cara a cara com o gol, fez o nono, aos 33’. Quarto gol de Morgan aos 35’, assistência de Rapinoe que passou pela zaga para alcançar a camisa 13, décimo da partida; estreante Mal Pugh, faz o 11° dos Estados Unidos.

Eleita a melhor em campo, Morgan entrou para história com a camisa da seleção americana; marcou o quinto gol aos 41’ do segundo tempo; 12 a 0. Nos acréscimos, Lloyd, veterana, marca o último gol do jogo. 13 a 0 para os Estados Unidos. 111 gols da americana.

Como fica?

Após vitória histórica, os Estados Unidos assumiram a liderança do Grupo F. Tailândia está em quarto. Suécia e Chile, se enfrentaram nesta terça-feira (11), vitória das suecas por 2 a 0. As americanas entram em campo no domingo (16) contra o Chile; no mesmo dia Suécia e Tailândia se enfrentam.