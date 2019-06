Com dois gols de Kayke, Goiás vence Chape no Serra Dourada e salta na classificação

Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O Goiás venceu a Chapecoense, na noite desta segunda-feira (10), por 3 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Kayke (2x) e Jefferson fizeram os gols do Esmeraldino, enquanto Rafael Pereira marcou para o time visitante.

Com o resultado, a equipe do Centro-Oeste chegou a 9ª colocação, somando 12 pontos. O Goiás volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 20h, novamente diante da torcida, contra o Athletico-PR, em sua última exibição antes da pausa para a Copa América.

Já a Chapecoense, por sua vez, caiu para a 16ª posição, possuindo os mesmos 7 pontos do Fortaleza, primeira equipe na zona do rebaixamento. O próximo desafio da equipe catarinense também será na quinta-feira, às 20h, diante do Fluminense, na Arena Condá, em Chapecó.

Tudo igual

A partida começou equilibrada. Enquanto a Chapecoense tentou demonstrar um cartão de visitas com Everaldo, Michael respondeu e quase abriu o placar para o Goiás em duas oportunidades ofensivas criadas pela equipe da casa.

A partir disso, o VAR entrou em ação. Márcio Araújo derrubou Léo Sena na grande área. Após revisar o lance, o árbitro Igor Júlio Benevenuto marcou pênalti. Na cobrança, Kayke deslocou Tiepo e marcou o primeiro gol do Goiás na partida.

Antes do apito final da etapa inicial, a Chapecoense chegou ao empate. Camilo cobrou falta na segunda trave e Rafael Pereira, por trás da defesa do Goiás, apareceu para cabecear e deixar tudo igual no placar.

Soberania mandante

Jogando em casa, o Goiás voltou disposto a buscar o resultado. Logo no início da etapa final, Rafael Vaz, de cabeça, assustou Tiepo. Michael também tentou, mas o lance que definiu a partida foi a expulsão de Bruno Pacheco ao cometer falta dura sobre o atacante Esmeraldino.

Aproveitando-se da vantagem numérica, o Goiás construiu a vitória. Aos 32 minutos, Giovanni Augusto acionou Jefferson, que recebeu no lado esquerdo e bateu cruzado para colocar a equipe da casa novamente na frente.

No final do jogo, Jefferson apareceu novamente. O lateral tentou cruzar para a grande área e a bola desviou no braço do zagueiro Gum. O árbitro marcou pênalti para o Goiás e Kayke converteu novamente, fechando a conta da vitória Esmeraldina.