Fora de casa, Ponte bate Londrina e entra no G-4 da Série B

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Estádio do Café

Na última segunda-feira (10), o Londrina recebeu a Ponte Preta pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio do Café, a Ponte conseguiu a vitória por 3 a 1, com gols de Matheus Vargas, Renan Fonseca e Marquinhos. O Londrina descontou com Matheus Bertotto.

Com o resultado, o Londrina permanece na 3ª posição, com 16 pontos. Mas a vitória da Ponte fez com que ela chegasse aos 15 pontos, encostando no Londrina e ficando no 4º lugar.

O jogo

A primeira chance da partida ocorreu aos 19 minutos, onde Abner tocou para Matheus Vargas, que fez o corta luz e deixou a bola com Roger. O camisa 9 tocou no espaço para o próprio Matheus, que dentro da área bateu na rede pelo lado de fora. Mas, dois minutos depois, Bertotto abriu o placar para o mandante.

Em um escanteio pela direita, Bertotto estava esperando o cruzamento na primeira trave, marcado por Roger que foi tocado e caiu, com o juiz considerando ser uma jogada sem falta. Bertotto desviou de cabeça, acertando a outra trave e fazendo o 1 a 0 para o Londrina! Mas, apenas dois minutos depois, Matheus Vargas empatou.

O atacante ponte pretano driblou Bertotto e bateu de muito longe, com muita força, vencendo o goleiro Matheus, que nada pode fazer para salvar o Londrina do 1 a 1! Aos 28, Matheus Vargas cruzou e Renan Fonseca cabeceou pro chão, fazendo a bola passar pela direita do gol de Matheus, quase virando o placar do jogo.

Aos 47, quase da mesma posição do gol da Ponte, Camilo tentou e obrigou Matheus a salvar o time. No escanteio, Gerson Magrão bateu e ela desviou no bolo de jogadores, pegando na trave e voltando para o meio da área, onde estava Renan Fonseca, que encheu o pé e virou a partida no último lance do primeiro tempo!

Aos seis do segundo tempo, Caculé tentou bater de longe e acertou a bola nas mãos de Ygor, que agarrou a bola sem problemas. Mas, dois minutos depois, veio o terceiro da Ponte. Matheus Vargas arrancou pelo meio e tocou para Roger. O atacante, cara a cara com o goleiro, tocou pro meio e deixou Marquinhos de frente para as redes, sem goleiro, para fazer o 3 a 1!

O camisa 7, aos 30 minutos, foi perto da linha de fundo pela direita e de lá bateu, com desvio, obrigado o goleiro Ygor a salvar o time. Aos 42, a bola espirrou pra cima em uma disputa com o goleiro Ygor com o ataque do Londrina, então Safira foi pra ela, sem goleiro e marcador, mas ao invés de cabecear ele tocou a bola com a mão, perdendo o gol e levando o segundo amarelo por isso, consequentemente sendo expulso.

Dois minutos depois, Roger foi lançado e, cara a cara com o goleio, bateu em cima dele e ainda perdeu a chance de marcar no rebote.

Ambos os times só voltam aos gramados após a Copa América, com datas e horários ainda não confirmados para a 10ª rodada da Série B. O Londrina viaja para enfrentar o Operário, enquanto a Ponte Preta recebe o Oeste.