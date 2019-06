Brasil de Pelotas é derrotado em casa pelo Criciúma após três vitórias seguidas

Brasil de Pelotas e Criciúma se enfrentaram na noite desta terça feira (11), pela oitava rodada da série B. Mesmo jogando fora de casa, o tigre suportou a pressão xavante e conseguiu sair com a vitória por 1 a 0, gol de Reis. O resultado serviu para a equipe catarinense sair da zona de rebaixamento.

Sequência quebrada

Buscando a quarta vitória seguida e uma tranquilidade durante a pausa do campeonato por conta da Copa América, o Xavante partiu para cima e deu início a uma pressão em busca do resultado positivo. Com 19’ a equipe gaúcha já havia chegado com perigo quatro vezes, a primeira já aos 6 minutos, após cabeçada de Murilo Rangel que o goleiro Luiz, salvou o tigre.

O Brasil de Pelotas seguiu buscando o gol, porém quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 24’, Reis chutou colocado para vencer o goleiro xavante Carlos Eduardo. Com o resultado adverso, a equipe gaúcha foi para cima e ainda no primeiro tempo tentou empatar o jogo, com Marcinho chutando de longe, mas o zagueiro Platero salvou o Criciúma.

Precisando manter o bom resultado fora de casa, a equipe catarinense conseguiu segurar o placar e até chegar com perigo no segundo tempo. E a vitória, deu um pequeno alívio para o Criciúma, que com o resultado conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora soma nove pontos.

E agora?

Com a parada para a Copa América, as equipes só voltam a jogar pela série B no dia 13 de julho. O Brasil de Pelotas encara o Botafogo-SP, já o Criciúma joga em casa contra a equipe do Coritiba.