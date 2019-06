Botafogo-PB segue se preparando para encarar o Náutico no final de semana

Visando o duelo contra o Náutico, o Botafogo-PB segue se preparando em ritmo intenso. Nesta quarta-feira (12), os jogadores do Alvinegro da Estrela Vermelha realizaram um trabalho em dois períodos no CT da Maravilha do Contorno.

Antes do início da atividade no período da tarde, o volante Rogério concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do clube. Segundo o jogador, o duelo diante do Timbu será complicado, mas ele garante que o elenco do Belo está preparado para obter mais um bom resultado longe da torcida.

"Será um jogo difícil, assim como todas as partidas fora de casa na Série C são difíceis, mas a gente está acostumado. Quando o jogo é fora de casa, nosso time se comporta muito bem. Sabemos jogar fora de casa e eu espero que possamos realizar uma grande partida nos Aflitos".

Para encarar o Náutico, Evaristo Piza deverá contar com o retorno do meio-campo Marcos Aurélio, que não entra em campo desde o segundo jogo da final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Recuperado de uma lesão muscular, o capitão do Botafogo-PB fará a sua estreia na Série C contra o time pernambucano.

O elenco do time paraibano volta aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (13). Náutico e Botafogo-PB se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C no próximo domingo (16), às 18h, no estádio dos Aflitos, em Recife.