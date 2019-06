Bragantino derrota América-MG e amplia vantagem na liderança da Série B

O Bragantino-SP venceu por 2 a 0 o América-MG, no estádio Nabi Abi Chedid, na noite desta terça-feira (11), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Claudinho e Ytalo. Com o quarto triunfo seguido, o Leão da Zona

ficará na liderança até o fim da Copa América. Por sua vez, o Coelho segue na amarga zona de rebaixamento.

Ritmo alvinegro

Em seus domínios, o Braga começou propondo o jogo. Aos 7', Claudinho cortou para o meio e arrematou com a canhota, mas Thiago espalmou para o lado. Com o passar do tempo, o América não conseguia sair para o ataque e os donos da casa aproveitavam. Aos 26', Edimar bateu falta próximo a área. A bola fez a curva e ia morrer no ângulo, mas o goleiro alviverde salvou. Logo em seguida, Thiago Ribeiro cobrou escanteio. De primeira, Claudinho finalizou na entrada da área e abriu o marcador.

Buscando a reação, o Coelho conseguiu chegar ao campo ofensivo aos 32'. Marcelo Toscano enfiou para Juninho, que chutou na saída de Júlio César. Porém, o goleiro conseguiu defender. No rebote, Rafael Bilu arrematou, mas o camisa 1 evitou o empate.

Definição e fim de papo

Na volta do intervalo, o Bragantino permaneceu com a mesma postura da etapa anterior. Aos 13', Thiago Ribeiro tentou cruzar dentro da área e a bola explodiu em Zé Ricardo: pênalti. Com segurança, Ytalo cobrou rasteiro no meio e Thiago pulou no canto direto.

Tendo a vantagem no placar, o Massa Bruta tirou o pé e começou a administrar o duelo. Na reta final, a equipe mineira conseguiu boa troca de passes. Rafael Bilu recebeu e ficou em cara a cara com Júlio César. O atacante finalizou e o arqueiro defendeu à queima-roupa.

Como fica?

Com o resultado, o Bragantino permanece em primeiro lugar, com 19 e abre três pontos para o segundo colocado. Já o América-MG está na 18ª posição, com 5