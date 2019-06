Goleiro artilheiro! Coritiba vence Guarani com gol de Wilson nos acréscimos

Guarani e Coritiba se enfrentaram nesta terça-feira (11), no Brinco de Ouro, em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo goleiro Wilson, aos 46 do segundo tempo, de pênalti.

Algumas chances

O primeiro chute da partida foi do Guarani, aos dez minutos de jogo. O lateral direito Lenon recebeu o passe e bateu para o gol. Mas o goleiro Wilson defendeu sem problemas. Aos 13’, o Bugre assustou de novo, dessa vez com Sabino. O zagueiro chutou de fora da área e conseguiu um escanteio.

O Coritiba teve a chance aos 19‘, em cobrança de escanteio. O lateral direito Sávio aproveitou a sobra no lance e bateu de fora da área. A bola parou no travessão. Aos 21’, em cobrança de falta para o Coxa, Mateusinho jogou na área e Bruno Lima chutou. Sabino salvou o Guarani em cima da linha.

Aos 23’, o Coxa teve um gol anulado. Após a arbitragem dar bola ao chão, a zaga do Coritiba deu um chutão para o ataque e encontrou Rodrigão, que mandou para o gol. No entanto, o lance não foi validado. Jogadores do Guarani reclamaram bastante.

Aos 30’, Sabino cometeu falta em Davó. Mateusinho cobrou direto e a bola bateu no travessão. Aos 38’, Da. vó tentou o chute, mas a bola passou longe do gol. Aos 42’, Éder Luis cobrou escanteio e Bruno Lima cabeceou para fora.

Já nos acréscimos, outras duas boas oportunidades para o Bugre. Aos 46’, Armero mandou a bomba de canhota. Wilson espalmou, mas Davó não conseguiu concluir o lance. Aos 49’ o atacante acertou o chute, mas Wilson fez uma defesa milagrosa e impediu o gol.

Das traves à rede

No segundo tempo, outro lance polêmico. Aos nove minutos, Rodrigão cabeceou para o gol e a bola bateu no braço de Bruno Lima. Jogadores do Coxa pediram pênalti. No entanto, o árbitro mandou o jogo seguir.

Aos 18’, Armero cruzou e Lenon finalizou para o gol, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, Ricardinho arriscou de longe e também mandou para fora. Aos 32’, o Bugre assustou novamente. Arthur cruzou, mas Felipe Amorim cabeceou para fora.

O Coxa respondeu aos 40’, com Igor Paixão. O atacante bateu falta e o goleiro Giovanni espalmou para escanteio. Após a cobrança, o árbitro marcou falta de ataque de Felipe Amorim. O gol da partida saiu aos 46’, com Wilson, de pênalti. Bruno Lima derrubou Nathan na área. O goleiro do Coxa bateu e abriu o placar para a equipe visitante.

Esta foi a última rodada da competição antes da pausa para a Copa América. Com a vitória, o Coxa chegou aos 12 pontos e subiu para a nona colocação na tabela. Já o Guarani permanece na vice-lanterna, com apenas cinco pontos conquistados.