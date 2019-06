Buscando se reabilitar, Fortaleza e Cruzeiro duelam no Castelão

Fortaleza e Cruzeiro passam por situações semelhantes no Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela e precisam de uma vitória para não assistirem a Copa América na zona do rebaixamento. O Leão recebe a Raposa nesta quarta-feira (12) às 21h, na Arena Castelão, na capital cearense, em partida válida pela 9ª rodada da competição.

Após a derrota para o Grêmio no último final de semana, o Leão do Pici entrou no Z-4. Neste momento, o Fortaleza ocupa a 17ª posição com sete pontos. Em caso de vitória, independentemente de qualquer outro resultado da rodada, o Tricolor de Aço deixa a zona do rebaixamento.

Enquanto isso, o Cruzeiro acumula um jejum de resultados positivos na competição. O reflexo do mau desempenho é a 14ª colocação e apenas oito pontos conquistados em oito rodadas. Apesar da instabilidade, o técnico Mano Menezes segue confiando na equipe e não promove grande alterações na escalação.

O último confronto entre Fortaleza e Cruzeiro ocorreu em 2006. No Campeonato Brasileiro daquele ano, a Raposa venceu o Leão na capital cearense por 2 a 0, com gols de Thiago Heleno e Gil. Em Minas Gerais, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Sinal de alerta

Sofrendo com elenco enxuto e desgaste físico dos jogadores, o técnico Rogério Ceni avalia como positiva a paralisação para a Copa América. A derrota para o Grêmio foi a segunda consecutiva no Brasileirão, acarretando a entrada do Fortaleza na zona do rebaixamento e ligando o alerta na equipe.

Para o duelo desta noite, o treinador não poderá contar com quatro peças importantes. Edinho e Wellington Paulista, lesionados desde a decisão da Copa do Nordeste, seguem em recuperação. Osvaldo, expulso no final de semana, cumpre suspensão automática. Fechando a lista de desfalques, Roger Carvalho sentiu dores na coxa e também está fora da partida.

Sob o comando de Ceni, o Fortaleza encerrou a preparação para encarar o Cruzeiro com um treino realizado na tarde da última terça-feira (11). Diante dos problemas, o técnico deve escalar a seguinte equipe: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan e Carlinhos; Felipe, Juninho e Marlon; Romarinho, Marcinho e Kieza.

Incômodo jejum

O Cruzeiro chega para o duelo de hoje querendo reencontrar o caminho das vitórias. No total, já são oito partidas sem saber o que é vencer, sendo cinco delas pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o clima é de otimismo na Toca da Raposa.

Assim como o Fortaleza, o time mineiro não conta com jogadores importantes nesta noite. Diagnosticado com dengue, Egídio encabeça a lista de desfalques. Além dele, Edílson, Lucas Silva, Rodriguinho e Fred, lesionados, seguem em tratamento e não estão à disposição de Mano Menezes para enfrentar o Leão.

Assim, a Raposa deve ir a campo com a seguinte formação: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Ariel Cabral e Robinho; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Sassá. O elenco do Cruzeiro realizou o último treino nesta terça-feira no CT do Floresta, na capital cearense.