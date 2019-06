Depois de derrota, Internacional buscar triunfo sobre o Bahia

Jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Beira-Rio

O Internacional recebe no Beira-RIo, nesta quarta-feira (12), o Bahia pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após perder para o Vasco, o Inter espera conseguir os três pontos, mas o Bahia não será um adversário fácil.

O trio de arbitragem fica por conta de Paulo Roberto Alves Júnior, Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn, ambos do Paraná. Já o VAR será responsabilidade de Igor Junior Benevedeto de Oliveira, de Minas Gerais.

Odair esconde a escalação

Em último treino feito antes da partida, o técnico Odair Hellmann deixou a imprensa assistir apenas os 15 minutos iniciais da atividade. Mas isso foi o bastante para ver que Edenílson estava em campo. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa esuqerda no último jogo, contra o Vasco, e virou dúvida.

Além disso, o comandante colorado tem problemas na zaga: Moledo ainda está lesionado e Emerson Santos está suspenso. Roberto deve ser o escolhido para atuar ao lado de Cuesta.

Nesta terça-feira (11), Rodrigo Lindoso concedeu entrevista e falou sobre o duelo. O Bahia é concorrente direto do Inter, já que está em sexto, enquanto os gaúchos estão em sétimo."Se o Bahia está na frente, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Já é um adversário que a gente não deixa desgarrar e ainda joga dois pontos para trás. Aumenta ainda a mais o nível de concentração e de competitividade."

Provável escalação: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson (Patrick), Nico López, D'Alessandro; Rafael Sóbis.

Bahia deve ter novidade no ataque

Após dois jogos fora, Roger Machado poderá voltar a contar com Gilberto. Ele estava fora por conta de um incômodo muscular, mas viajou com a delegação para Porto Alegre. O fez um treino nesta terça-feira (11), no CT do Grêmio. O trabalho foi focado na parte técnica, em passes e finalizações.

Por outro lado, o técnico não contará com Gregore e Artur, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Élber foi cortado por conta de uma lesão na coxa.

Elton falou com a imprensa nesta terça-feira e comentou sobre a expectativa da equipe no jogo, já que sabem que o Inter joga com marcação alta: "A gente sabe que times aqui do Sul, de Porto Alegre, sobre a marcação, sempre teve essa característica de marcação forte. E o Bahia não vem diferente. A gente está marcando forte ali, jogando com três volantes e saindo rápido no contra-ataque. Estamos vivendo um bom momento. Eles também. Então quem vai ver o jogo tem tudo a ganhar, porque vai ser um grande jogo."

Provável escalação: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Moisés; Ramires, Elton, Douglas; Rogério, Gilberto (Fernandão), Arthur Caíke.