Vila Nova derrota São Bento e conquista primeira vitória em casa na Série B do Brasileirão

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Estádio Olímpico

Na noite da última terça-feira (11), o Vila Nova jogou em casa, no Estádio Olímpico, contra o São Bento, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila, com gol de Bruno Mota, venceu pela primeira vez em casa na competição.

Com os 3 pontos, o Vila chegou na 11ª posição, com 10 pontos. Já o São Bento soma apenas 7 pontos e está na zona de rebaixamento, ficando na 17ª posição.

A partida

A primeira chance do jogo foi do São Bento, quando a defesa do Vila saiu jogando errado e deu a bola no pé de Zé Roberto, que fuzilou de fora da área e obrigou Rafael Santos a salvar o time. Aos 23, em uma cobrança de falta, Cafu rolou pra Doriva, que chegou batendo de primeira e fez ela passar raspando a trave direita de Rafael. Um minuto depois, na entrada da área, Zé Roberto bateu colocado e Rafael Santos foi buscar no cantinho direito.

Aos 30 minutos, Elias, de costas, cruzou para Richard, que cabeceou a bola e a fez passar perto do canto direito de Matheus. Oito minutos depois, Facundo desceu pela direita e cruzou muito bem para Richard, que subiu e cabeceou com força no travessão!

Aos 40 minutos, em uma jogada ensaiada, a bola foi lançada na área e passou por toda a defesa, até chegar em Jussani, que tocou de qualquer jeito na bola e obrigou o goleiro Matheus a salvar o São Bento, em cima da linha.

Na primeira jogada de perigo do primeiro tempo, Fernandes recebeu uma boa bola na entrada da área e bateu colocado, obrigando Rafael Santos a salvar o Vila do gol. Aos seis minutos, Fernandes recebeu uma bola pelo alto já dentro da área e dominou driblando os marcadores, até driblar o goleiro e bater sem equilíbrio e ver o zagueiro Wesley salvar o time em cima da linha.

Com 10 minutos, Richard tentou de fora da área e assustou o goleiro do São Bento. A bola passou raspando a trave direita, com muito perigo. Aos 23 minutos, Alan Mineiro recebeu uma boa bola na entrada da área e tocou pra Elias dentro da área, que bateu na saída do goleiro e mandou a bola pra fora! Apenas três minutos depois, Jeferson cruzou e o goleiro Matheus não saiu bem, deixando a bola nas mãos de Alan Mineiro, dentro da área. O camisa 10 bateu rasteiro, nas pernas do zagueiro do São Bento, que salvou o time.

Mas, aos 27, o Vila finalmente abriu o placar. Erick, pela direita, conseguiu cruzar muito bem e achou Bruno Mota, na segunda trave, que subiu muito bem e cabeceou para abrir o placar para os donos da casa! Após o gol, o jogo ficou aberto, mas sem grandes chances de gol, e assim se seguiu, até o final.

Ambos os times voltam aos gramados após a parada para a Copa América, com suas datas e horários ainda não confirmados. Pela 9ª rodada da Série B, o Vila viaja para enfrentar o Atlético-GO, enquanto o São Bento recebe o Sport.