Sport derrota CRB na Ilha do Retiro e fica a um passo de entrar no G-4

Diante de sua torcida e na briga pelo G-4, o Sport recebeu o CRB na Ilha do Retiro e não decepcionou seus adeptos. Pela oitava rodada da Série B, os rubro-negros tiveram um adversário parelho durante todo o confronto, mas foi o gol de Guilherme, no final do primeiro tempo, que garantiu mais três pontos aos pernambucanos.

Jogo dos goleiros

Em toda a primeira etapa quem teve mais posse de bola foi o Sport, com 63% contra 27% dos regatianos. Sendo mais efetivo nas chegadas, o CRB assustou Mailson duas vezes começo, mas depois o time mandante conseguiu impor seu ritmo de jogo e trocar passes entre as intermediárias. Sendo o principal jogador ofensivo, Guilherme quase marcou aos 26 minutos, mas parou na defesa de Edson. Entretanto, aos 41', Hernane chutou na trave e, no rebote, o mesmo Guilherme empurrou para as redes: 1 a 0.

Após o intervalo, o cenário do duelo mudou e os alagoanos cresceram. E logo aos 17', Mailson precisou aparecer para evitar o empate em chute de Lucas. O jogo abriu com a proposta ofensiva regatiana e ambos os times criaram algumas boas chances. Tanto Edson quanto Mailson souberam trabalhar no segundo tempo, deixando o placar intacto. No último lance, o arqueiro leonino ainda pulou para fazer boa defesa à queima roupa. Melhor para o goleiro recifense, que saiu de jogo com a vitória de sua equipe.

Como ficam?

Agora, o Sport termina a rodada em quinto, com 15 pontos. O CRB fica em 11º, com 10. Na próxima rodada, os pernambucanos visitam o São Bento e os alagoanos recebem o Guarani.