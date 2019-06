Juninho comenta possível retorno de Marcos Aurélio contra o Náutico: "A gente espera contar com ele"

Devido às fortes chuvas na cidade de João Pessoa, o Botafogo-PB alterou o planejamento do treino realizado nesta quinta-feira (13). Anteriormente programado para ocorrer no campo do CT da Maravilha do Contorno, a atividade ocorreu na academia do clube e os jogadores intensificaram a preparação física.

O meio-campo Juninho conversou com a imprensa antes do início do treinamento. Inicialmente, o jogador destacou a dificuldade de jogar contra o Náutico em Recife, além de enaltecer as características da equipe pernambucana.

"Trata-se de uma partida difícil. Jogando no estádio dos Aflitos, o Náutico consegue ser bem forte, ainda mais motivado por um resultado positivo. É uma equipe consistente e tem uma marcação forte por causa do estilo de jogo que Gilmar Dal Pozzo propõe. Será um confronto direto, tendo em vista que podemos ser ultrapassados por eles em caso de derrota".

Em seguida, o meia falou sobre a possibilidade da equipe contar com o retorno de Marcos Aurélio, recuperado de uma lesão muscular. Sem atuar desde o dia 29 de maio, o jogador pode fazer a sua primeira partida pela Série C na temporada neste final de semana.

"Ele está em evolução. Nesta semana, será definido se ele jogará ou não. A gente espera contar com ele o mais breve possível porque nós sabemos de sua importância, é uma referência para todos. Temos a expectativa de que ele possa estar em campo no próximo domingo".

Finalizando, Juninho afirmou que a volta de Marcos Aurélio não impacta em seu desempenho. O jogador destacou que está à disposição do técnico Evaristo Piza para exercer qualquer função no meio-campo do Botafogo-PB.

"Estou apto para jogar em qualquer posição, seja de segundo volante, meia ou mais aberto. O importante é estar dentro do campo para poder ajudar a equipe e sempre ficar à disposição do treinador nas partidas".

Os jogadores foram liberados após o fim da atividade. O elenco do Botafogo-PB volta aos trabalhos nesta sexta-feira. A expectativa é para a realização de um treinamento no gramado do CT da Maravilha do Contorno sob o comando de Evaristo Piza.

Botafogo-PB e Náutico se enfrentam domingo (16), às 18h, no estádio dos Aflitos, no Recife, em confronto direto por uma vaga no G-4 do Grupo A da Série C e válido pela oitava rodada da competição. O Belo é o terceiro colocado com 12 pontos, enquanto o Timbu aparece logo em segunda e tem apenas um ponto a menos em relação ao adversário do final de semana.