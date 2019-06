Após falhar na derrota para o Inter, Douglas Friedrich mantém o foco: “Seguimos em frente”

Buscando um bom resultado longe de Salvador, o Bahia enfrentou o Internacional na noite desta quarta (12) no Beira Rio, mas sofreu uma derrota por 3 a 1. Os gols foram feitos por Rodrigo Lindoso, Rafael Sóbis e D’Alessandro para os colorados, Fernandão fez para o tricolor de aço.

No primeiro tempo, o Bahia sofreu o primeiro gol, marcado por Rodrigo Lindoso. Esse mesmo gol foi motivo de reclamação por parte de jogadores e treinador tricolor. O lance teve a ajuda do VAR, que em seu entendimento, o jogador colorado estaria na mesma linha do defensor.

Douglas, goleiro do Bahia realizou grandes defesas durante o jogo, entretanto falhou no segundo gol do Internacional. Após a partida, o jogador comentou sobre sua falha no segundo gol.

“A minha vida como goleiro não foi construída só com glórias e por triunfos, foi por falha também. Já estamos com uma sequência de 30 jogos no ano, então uma hora ou outra a gente falha. Seguimos em frente, trabalhando forte porque o ano nos resguarda muitas coisas.”

Perguntado sobre o lance polêmico da partida, Roger Machado, treinador do Bahia, fez duras críticas aos árbitros e a utilização do VAR.

“Sou muito a favor do VAR, acho que essa tecnologia veio para ficar. Mas se não há treinamento suficiente e capacidade para gerir essa tecnologia, ela vai haver problema. Hoje não temos árbitros suficientemente preparados para o campo, imagina para o VAR.”

Com a pausa para a Copa América, o Bahia só volta a jogar no dia 10 de julho, mais uma vez em Porto Alegre, agora para enfrentar a equipe do Grêmio. Já o Internacional viaja até a capital paulista para jogar contra o Palmeiras no mesmo dia. Ambos os jogos válidos pelas quartas de final da Copa no Brasil.