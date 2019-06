Vitinho e Gabigol marcam e Flamengo derrota CSA no Mané Garrincha

lameCSA e Flamengo se enfrentaram nesta quarta-feira (12), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida com polêmica de VAR e gols perdidos, melhor para os cariocas, que fizeram dois gols na segunda etapa, o suficiente para um 2 a 0 e a conquista de mais três pontos na tabela.

Primeiro tempo com algumas chances

A partida começou de forma intensa e ambas as equipes foram ao ataque nos minutos iniciais. Sem demonstrar medo o CSA partia para cima e era respondido por um Flamengo que precisava dos três pontos.

Aos poucos o Flamengo tomou as rédeas do jogo e mesmo com muita afobação e erro de passes, chegava ao gol adversário. Aos 23', Everton Ribeiro tabelou com Renê e bateu rasteiro, mas parou na defesa de Jordi. Quatro minutos depois, o Rubro-Negro chegaria mais uma vez, novamente em chute de Everton Ribeiro. Dessa vez Jordi espalmou, a bola sobrou para Vitinho e novamente o goleiro azulino fez a intervenção.

Aos 33', a grande polêmica do jogo: em jogada de bate e rebate na área do Flamengo, Apodi chutou e a bola bateu no braço de Willian Arão. Depois de cinco minutos de paralisação por conta do VAR, o árbitro não assinalou a penalidade e a partida seguiu.

O Flamengo ainda teria mais duas oportunidades, com Bruno Henrique recebendo em velocidade, driblando o goleiro, mas parando no zagueirão que salvou praticamente em cima da linha, e com Gabigol, que recebeu de Bruno Henrique, bateu na saída do goleiro, mas a finalização acabou indo para fora.

Flamengo se impôs

O segundo tempo começou com o Flamengo em cima, e Gabigol logo no primeiro minuto desperdiçou grande chance. Não demorou muito para que Vitinho recebesse de Rodinei e batesse cruzado, a bola assustou Jordi, mas foi para fora.

inspirado, o goleiro Jordi seguia atrapalhando os planos rubro-negros, que continuava a saga de perder gols e mais gols. Mas aos 20 minutos, não teve jeito: Everton Ribeiro cobrou escanteio na cabeça de Vitinho, que só teve o trabalho de desviar, 1 a 0.

O Flamengo permaneceu em cima e o segundo gol se tornava questão de tempo. Até que, de tanto desperdiçar, Gabigol resolveu estufar as redes. Everton Ribeiro encontrou Arão na área, o volante finalizou para mais um defesa de Jordi, o rebote encontrou o camisa 9 do Mengão, que escorou de cabeça, 2 a 0.

E agora?

Mesmo seguindo na pressão, o Flamengo não conseguiu sucesso na busca por um terceiro tento, mas saiu com os três pontos que o coloca de forma provisória na terceia colocação, com 17 pontos. Já o CSA segue em 19º, com seis pontos ganhos. Agora, pausa para a Copa América.