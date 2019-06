Não poderia faltar! Internacional derrota Bahia em jogo com polêmica do VAR

Com um dia recheado de amor, presentes e corações, o clube colorado deixou o torcedor ainda mais apaixonado e feliz na noite desta quarta-feira (12) ao vencer o Bahia por 3 a 1 em casa, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e D'Alessandro, a partida também foi marcada por polêmicas do VAR com relação ao primeiro gol; para o time visitante, Fernandão descontou.

Gol polêmico e a demora do VAR

O primeiro tempo começou com o Bahia indo para cima, especialmente com Nino, que aparece dando trabalho para a zaga do Inter e aos 14 minutos, em jogada com Arthur Cayke, o atacante do Bahia de cabeça manda para fora, longe do gol de Marcelo Lomba. Em seguida, Fernandão também teve boa chance, mas não conseguiu desviar a bola. Foi aos 18 minutos que a polêmica acontece. Rodrigo Lindoso se esforça e consegue colocar para dentro das redes.

No primeiro momento, a arbitragem invalida o gol, com o argumento do jogador estar impedido. Porém, o VAR foi acionado e, após quatro minutos, o gol é confirmado. O episódio deixou o jogo mais quente ainda, já que o Bahia foi para cima, porém, sem sucesso, não conseguindo infiltrar a área vermelha. Próximo do fim da primeira etapa, os times tiveram chances com D'Alessandro e Arthur Cayke.

Vitória colorada

O Inter voltou pressionando mais o time rival, mas uma boa atuação do goleiro Douglas impediu que ampliassem nos primeiros minutos, como na cabeçada de Rafael Sobis. Mas não teve jeito: Sobis marcou o segundo aos 16 minutos com falha do goleiro do Bahia. A partida fica equilibrada, com chances para os dois lagos.

Perdendo por dois gols, o time visitante tentou, pressionou e apenas nos 32, Fernandão enfia no fundo das redes após confusão de Lomba e boa tática de Arthur Cayke ao impedir que chegasse na bola, diminuiu o placar. O torcedor comemorou por pouco tempo, já que o meia D'Alessandro ampliou para 3 a 1 após receber dentro da área. Até o fim da partida, os colorados foram melhores e conseguiram segurar a vantagem e não deixar os visitantes se aproveitarem.

E agora?

Com o resultado de hoje, o Inter dorme na quarta posição, fechando o G-4, com 16 pontos. Porém, as colocações podem mudar até o fim da rodada. Já o Bahia, ocupa o sétimo lugar da tabela, com 14.

O time vermelho retorna apenas no dia 10 de julho para enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Palmeiras. Pelo Brasileiro, o clube visita o Athletico-PR na Arena da Baixada no dia 14.

Já o Bahia, enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil também no dia 10, na Arena do Grêmio, e pelo campeonato nacional, recebe o Santos no dia 14 de julho