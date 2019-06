Vasco derrota Ceará, conquista segunda vitória consecutiva e deixa a zona do rebaixamento

Na noite desta quinta-feira (13), o Vasco derrotou o Ceará por 1 a 0, em São Januário e conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série A. O gol da partida foi marcado por Danilo Barcelos na reta final do segundo tempo. Com o resultado, a equipe Cruz-Maltina chegou aos noive pontos e deixou a zona do rebaixamento, já o Ceará, continua com 10 pontos.

O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa, com muitas finalizações, mas sem grandes sustos para a meta cearense. Logo aos quatro minutos, Yago Pikachu cruzou na área, a bola sobrou para Marcos Júnior que finalizou dentro da área, Diogo Silva defendeu.

Na segunda etapa, o Vasco começou do mesmo jeito que o primeiro acabou. Logo aos 10 minutos, Marcos Júnior finalizou de fora da área e o goleiro Diogo Silva, que foi o grande destaque da partida, defendeu.

O Ceará teve uma chance clara aos 20 minutos, João Lucas foi até a linha de fundo e cruzou para a área, Ricardinho finalizou muito mal, a bola sobrou para Romário dentro da área, que ajeitou para Ricardinho, mas o camisa oito finalizou em cima do próprio companheiro.

O gol vascaíno saiu aos 34 minutos. Valdívia cobrou escanteio na área, o zagueiro Henríquez cabeceou na trave, no rebote, Danilo Barcelos abriu o placar para o time carioca. Ainda deu tempo para Diogo Silva fazer mais uma defesa. Aos 37 minutos, Valdívia cobrou falta com categoria e o goleiro salvou o Vozão.

As duas equipes só voltam a jogar em julho, depois da Copa América. O Vasco enfrenta o Grêmio, dia 14, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, já o Ceará, encara o Fluminense, também dia 14, no Maracanã. Os horários ainda não foram definidos pela CBF.