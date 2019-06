Com hat-trick de Girelli, Itália goleia Jamaica e garante classificação para as oitavas 

A Itália aplicou uma goleada na Jamaica pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina nesta sexta-feira (14), em Reims, pelo Grupo C. Além de se manter em primeiro lugar, a equipe também carimbou o passaporte para as oitavas de final. Girelli marcou três gols na partida e Aurora Galli dois, sendo assim, as italianas mantém 100% com seis pontos.

Presença do VAR e domínio italiano

O primeiro tempo foi dominado pelas italianas, com grande força no ataque, pressionando a zaga rival. Foi aos 12' que Girelli marcou, de pênalti, após Bonansea ser desarmada por Swaby dentro da área. A juíza consultou o VAR, e deu a penalidade a favor das italianas. Girelli, então, cobrou, mas a goleira Schneider defendeu. Porém, a cobrança teve que ser refeita, já que a arbitragem assinalou que ela se adiantou. Na segunda chance, Girelli abriu o placar. Não demoraram para aumentar o resultado. A própria camisa 10, novamente, desta vez de maneira inusitada, recebeu, teve a chance e mandou para o fundo das redes. A Jamaica conseguiu chances com Grey e Shaw, mas sem sucesso.

Goleada italiana

No segundo tempo, não foi diferente. As italianas mantiveram o ritmo e seguiram fazendo gols. Com apenas um minuto, Girelli ampliou e completou o hat-trick. Com 3 a 0 no placar, as jamaicanas mostraram-se perdidas, enquanto buscavam soluções para chegar ao ataque rival. Porém, aos 25, com uma bomba de Galli na entrada da área, ela marcou o quarto. Para fechar, a meia aplicou outro tento, e fechou com 5 a 0. No final da etapa, Solaun teve uma boa chance com forte chute, mas a goleira Giuliani impediu.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Itália enfrenta o Brasil na próxima terça-feira (18), em Valenciennes, às 16h, e vai em busca de permanecer no primeiro lugar. Já a Jamaica recebe a Austrália, às 16h, em Grenoble.