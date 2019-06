Felipão elogia Ramires, nova contratação do Palmeiras: “É um excelente jogador”

Na última quinta-feira (13), o Palmeiras venceu o Avaí pelo placar de 2 a 0. Em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, Deyverson e Bruno Henrique marcaram os gols no Allianz Parque, que deram a 32ª partida sem derrotas do time alviverde na competição.

Após a vitória, Felipão concedeu entrevista coletiva, onde falou sobre os mais variados temas, como Zé Rafael, Raphael Veiga, parada pra Copa América, e da mais nova contratação do clube: Ramires.

O técnico palmeirense comentou sobre as 10 vitórias consecutivas do clube. Sendo essa a terceira vez que o técnico chega à marca: a primeira com Palmeiras-98, a segunda com o Guanghzou e a terceira Palmeiras-19. Ele comentou sobre qual o time favorito: “Não tenho um favorito. Todos os jogadores que jogaram nessas equipes deram aquilo que desejávamos. É um bom número e eles fizeram o possível para participar disso. Posso agradecer apenas por eles jogarem o que estão jogando, o que jogaram os do Guanghzou e o que jogaram os de 98. Eu fico feliz, mas é um número. Se não é campeão, isso passa desapercebido”.

No próximo domingo (16), o Palmeiras fará 20 anos de sua conquista de Libertadores. Felipão comentou sobre aquele ano mágico para o Palmeirense, falando também sobre o projeto de 2019: “Nós tínhamos uma Parmalat junto, tínhamos um projeto. Ele foi iniciado em 97. Nesse ano chegamos na final do Brasileiro. Foi montando um grupo que, chegava um ou outro, e nós fizemos com que se pensasse na Libertadores. E conseguimos. Mas foi um processo, não lento, mas bom. A gente foi montando pra conseguir chegar na Libertadores com chances de ser campeão. E é o que temos feito esse ano, com a forma do time jogar, como ele se impões e temos um grupo que sempre é acrescentado alguém. Vamos ver se a gente consegue. Mas o objetivo não é só a Libertadores. É jogar, conseguir os resultados e conseguir ser campeão onde der”.

Felipão comentou também sobre o fato de cravarem e já colocarem o Palmeiras como campeão brasileiro: “Eu acho engraçado, porque eu tenho que passar todo dia brigando com meus jogadores, porque alguém diz com nove rodadas que o Palmeiras é campeão. Nem aqui nem na China. 27 pontos pra 117. Tá jogando bem e tá organizado, mas tem 90 pontos pra disputar ainda e tem outras equipes que estão bem. Vocês viram a vontade do Avaí e temos que ser superiores fisicamente, tecnicamente e mentalmente para poder ser acessível pra nós”.

Análises de jogadores

Felipão analisou o desempenho de três jogadores no ano, que são Deyverson, Raphael Veiga e Zé Rafael: “O Deyverson tinha uma ou outra atitude que ainda não era o que pretendíamos. Fomos conversando com ele e ele mesmo foi entendendo que ele já é um jogador marcado, então ele tem que ter um outro tipo de postura, senão não vão dar algumas faltas. Sobre Zé Rafael e Veiga: são dois jogadores espetaculares que aos poucos tem entrado na equipe. O Zé aos poucos foi se adaptando ao Palmeiras. Acho eu o Veiga, além de ser um jogador espetacular, tem uma cultura e uma forma de ver o futebol e as pessoas diferente de muitos atletas. Ele provavelmente, daqui a um ano, vai estar fora daqui, na Europa, pela qualidade”.

Lucas Lima e Scarpa foram outros dois jogadores analisados por Felipão. O primeiro por conta de sua sequência de partidas como titular. O segundo por sua recuperação de lesão: “A parada pra Copa América vai ajudá-lo. O Scarpa aproveitou a oportunidade e melhorou o rendimento dele e da equipe, porque ele oferece ao Dudu também, um jogo que ambos gostam. Mas ele se machucou e vem se recuperando gradativamente, mas com dificuldade na parte física. Pra ele voltar a parte física que ele estava, ele precisa de tempo, de autoconfiança e da confiança dos companheiros. Mas a gente as vezes tem jogos sucessivos e não da pra colocar o Scarpa. Devagar ele vai voltar a ser o jogador que mais joga. O Lucas, eu fiquei feliz porque o Lucas que eu conheço é o mesmo Lucas de sempre. Ele não e pra dar carrinho, é pra passar a bola. Tempos de adaptar o clube a isso e ele vai se adaptando. Com 6 partidas, ele vai melhorando. Fico feliz porque o Lucas acrescentou agressividade na marcação e não mudou nada”.

Ramires é contratado

O volante com passagens no Chelsea é a mais nova contratação para o elenco alviverde. Anunciado na tarde da quinta-feira, o jogador tem a aprovação de Felipão: “É um excelente jogador. Um atleta que participa de três ou quatro posições, com uma dinâmica maravilhosa. Gosto muito da contratação do Ramires e acho que todos os nossos atletas que estiveram com eles, ficaram felizes com essa contratação. Mais uma atleta que temos para fazer tudo aquilo que pretendemos”.

Felipão ainda falou sobre a situação física do volante: “Ritmo de jogo ele não tem. Conversamos sobre a situação dele nesse ano e o motivo das coisas que ele viveu na China. Nós já o colocamos a par do que pretendemos fazer pra que ele atinja o melhor da sua condição física, porque na outra semana ele vai aprimorar a parte técnica. Queremos ele com tranquilidade para se adaptar. Dependendo do ambiente e da melhora dele, técnica e física, vamos usá-lo. Os palmeirenses podem ficar tranquilos que vamos usá-lo nas melhores condições”.

“Passa por uma conversa. Eu não interfiro na contratação, mas eu trabalho ela com os jogadores. Uma oportunidade de mercado dessa, eu ajudava com alguma coisa minha. Joga em três ou quatro posições. Trabalhou comigo e conheço bem o potencial. Um exemplo: quando o Marcos Rocha foi cumprimenta-lo, ele disse ‘esse era um diabinho, corria, traz ele chefe”, completou, comentando sobre como foi feita a contratação e sobre como Ramires foi recebido pelo elenco.