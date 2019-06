Atlético-MG fica só no empate com São Paulo e ambos se distanciam dos líderes

O São Paulo visitou, nesta quinta-feira (13), o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Na última partida antes da parada para a Copa América, o Galo começou melhor e o Cuca soube mexer bem na equipe, que acabou empatando em 1 a 1.

O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes buscando jogo. Como jogava em casa, o Galo foi crescendo e dominando as ações no jogo. No fim do primeiro tempo, foi coroado com um gol. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Igor Rabello escorou, Toró mandou para trás e a bola sobrou para Alerrandro. Lance ainda foi para o VAR para confirmar posição legal do atacante mineiro.

Uma mãozinha do banco

A segunda metade da partida foi movimentada. Por estar atrás do placar, a equipe paulista saiu em busca do gol, o que fez o Galo recuar. Nenê entrou no segundo tempo e foi fundamental para o empate. Aos 27 minutos, o camisa 10 deu passe para Pato, que encheu o pé e soltou uma bomba, empatando a partida.

Com o empate, o Galo foi para quinta posição, com 16 pontos. Já o São Paulo é o nono colocado, com 14.