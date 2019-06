Botafogo-PB encerra preparação para encarar o Náutico e oficializa saída de auxiliar-técnico

O Botafogo-PB está pronto para encarar o Náutico. Com um treinamento leve, realizado na manhã deste sábado (15), no CT da Maravilha do Contorno, o elenco Alvinegro fechou a preparação para o duelo do final de semana.

Entretanto, o fato que chamou atenção foi a saída do auxiliar-técnico Thiago Carpini. Membro importante da atual comissão do Botafogo-PB, o ex-jogador aceitou uma proposta do Guarani e optou por deixar o time paraibano. Ramiro Souza foi escolhido para substituí-lo.

Durante a tarde da última sexta-feira (14), Carpini conversou com o repórter Rafael Alves e afirmou que o lado pessoal foi o principal fator para sua decisão. Além disso, o auxiliar-técnico disse estar ciente do atual momento do Bugre na Série B.

"Espero que dê tudo certo, que a gente consiga tirar o Guarani da zona do rebaixamento, permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e chegar o mais próximo possível na parte de cima da tabela. Trabalhar com paciência. É um desafio novo. Quero ficar mais próximos dos meus filhos, que estão em São Paulo, isso pesou bastante na minha decisão".

Sobre o Botafogo-PB, o auxiliar-técnico afirmou que seguirá torcendo para que o clube consiga o tão sonhado acesso à Série B. Thiago Carpini revelou que vai continuar acompanhando a trajetória do Alvinegro da Estrela Vermelha na temporada.

"Paralelo a isso, terá o acesso do Belo à Série B. Vou estar de longe, mas vou continuar torcendo e acompanhando. Quem sabe no jogo do acesso eu consiga até vir assistir".

Thiago Carpini chegou ao Botafogo-PB junto com o técnico Evaristo Piza. Na última terça-feira (11), os dois completaram um ano à frente da equipe. O auxiliar deixa o Belo com um título estadual e a melhor campanha da história do clube na Copa do Nordeste, que terminou com o vice-campeonato.

Neste domingo (16), às 18h, no estádio dos Aflitos, em Recife, o time paraibano enfrenta o Náutico pela oitava rodada da Série C. O Botafogo-PB é o terceiro colocado no Grupo A da competição com 12 pontos, enquanto o Timbu vem logo atrás e tem um ponto a menos em relação ao Belo na classificação.