Canadá derrota Nova Zelândia e garante classificação para a próxima fase na Copa do Mundo

Classificação garantida. Pela partida contra a Nova Zelândia neste sábado (15), o Canadá garantiu a sua ida para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019. O jogo no Stade des Alpes em Grenoble foi controlado pelas canadenses. Gols no segundo tempo e placar final de 2 a 0 deixou o time norte-americano em segundo no grupo. Nichelle Prince deu assistência para o primeiro gol, e marcou o segundo.

Com 70% de posse de bola, o Canadá dominou a partida. As jogadoras aproveitaram o campo e conseguiram trocar bons passes com algumas tentativas de gol. Em destaque para o meio campo que não deixou a seleção da Nova Zelândia atacar. Desiree Scott trabalhou bem para prevenir um ataque do time da Oceania. Poucos minutos para o fim do primeiro tempo, as neozelandesas tiveram a única chance com Labbe, que não teve sucesso e o placar permaneceu no 0 a 0 na ida para o intervalo.

Situação tensa para a seleção da Oceania, a jogadora CJ Bott saiu de campo forçada com uma forte lesão no braço, logo no início da segunda metade. Depois de 11 tentativas frustradas no primeiro tempo, aos três minutos da segunda parte, Jessie Fleming abriu o placar; passe de Nichelle Prince, que cortou pela esquerda passando a bola para a companheira de equipe. Prince que aos 34' aumentou a vantagem; o famoso 'lugar certo na hora certa', depois do passe da capitã Sinclair.

Holanda e Camarões também se enfrentaram neste sábado (15), com vitória de 2 a 1, o time Europeu lidera o Grupo E seguido do Canadá, ambos com seis pontos. Próxima partida do Canadá é justamente com a líder no dia 20 de junho , Nova Zelândia enfrenta Camarões, ambos sem chances de classificação.