Confiança vence o Treze fora de casa e se aproxima do G-4 da Série C

Atropelou! O Confiança venceu o Treze no estádio Amigão, em Campina Grande, por 3 a 1, na tarde deste domingo (16), em partida válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Rafael Villa, Thiaguinho (contra) e Everton marcaram os gols que construíram a vitória Proletária no jogo. Thiago Ennes (contra) descontou para o time Alvinegro.

O resultado mantém o Galo da Borborema na zona do rebaixamento da competição. Com os mesmos seis pontos, o time paraibano continua na 9ª posição devido à derrota do ABC para o Sampaio Corrêa. Na próxima segunda-feira (24), às 20h, a equipe Alvinegra vai até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela última rodada do primeiro turno da competição.

Enquanto isso, o Confiança chega aos 11 pontos, ocupando a 6ª colocação, e fica próximo ao Belo, que abre o G-4 do Grupo A com apenas um ponto de diferença para o time sergipano. O próximo desafio do Dragão será diante do Ferroviário, líder da chave, domingo (23), às 16h, no estádio Batistão, em Aracaju.

"Lá vem eles de novo! Olha que absurdo..."

A tradicional frase dita por Galvão Bueno durante o massacre da Alemanha sobre a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2014 se encaixa bem para resumir o primeiro tempo no Amigão. Desorganizado em campo e apresentando falhas defensivas, o Treze assistiu a um passeio do Confiança.

Não demorou para a equipe visitante abrir o placar. Rafael Villa aproveitou o rebote de Mauro Iguatu no chute de Renan Gorne e empurrou para as redes. Pouco tempo depois, Marcelinho cruzou para a área, Thiaguinho cabeceou contra o próprio patrimônio e ampliou a vantagem do time sergipano.

Diante dos protestos da torcida contra a atuação do Treze, Flávio Araújo tirou Thiaguinho e colocou Edy na partida. Mesmo assim, o técnico do Galo da Borborema viu Everton marcar o terceiro gol do Confiança. O atacante aproveitou a sobra de bola após o corte do zagueiro Ítalo e acertou um belo chute, sem chances para Mauro Iguatu.

Vantagem numérica e desconto no placar

Precisando esboçar uma reação, o Treze voltou disposto a atacar. Entretanto, os problemas defensivos continuavam a ser explorados pelo Confiança. Sem ações ofensivas efetivas, o lance capital da etapa final foi a expulsão do volante Flávio, após cometer falta em Edy e receber o segundo amarelo na partida.

Mesmo com um a mais, o Galo da Borborema precisou de um auxílio da sorte para conseguir marcar o gol de honra. Edy cobrou falta e a bola foi no travessão de Genivaldo. Na sobra, Ítalo cabeceou para o meio da área e Thiago Ennes marcou contra, descontando para o time mandante.

Antes do apito final, o Treze ainda tentou marcar o segundo. Eduardo parou no goleiro Genivaldo, enquanto Maxuell Samurai errou uma finalização na área e não conseguiu alterar o placar final da partida.