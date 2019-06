Suécia goleia Tailândia e avança às oitavas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina 2019 conheceu mais uma classificada para as oitavas de final neste domingo (16). A Suécia venceu a Tailândia por 5 a 1, em Nice, e com seis pontos somados no grupo F, avançou para a próxima etapa da competição. As tailandesas, que estão fora da competição, marcaram um gol de honra e levaram muita emoção à torcida.

Domínio sueco

Foi fácil para a Suécia dominar a partida. A equipe de Peter Gerhardsson tinha uma qualidade superior. Logo aos cinco minutos, Sembrant de cabeça marcou o primeiro. A superioridade era notória, e logo veio o segundo gol. Asllani aproveitou a sobra após a defesa da goleira Boosing, que teve boa atuação na partida. As tailandesas tentavam chegar no ataque, mas não obtinham sucesso muitas vezes pela falta de técnica e com isso, não conseguiam finalizar. Rolfö, aos 42, soube passar pela defesa rival e ampliou para 3 a 0.

No segundo tempo, o time asiático mal conseguiu chegar a área das adversárias, mas garantiu uma defesa fechada, impedindo que as suecas infiltrassem. Com muitas tentativas, o quarto gol saiu aos 35, com gol de Hurting, cabeceando para as redes. Foi no final da etapa que a surpresa aconteceu. A Tailândia marcou seu primeiro gol, com Sung-Ngoen. No final do jogo, ainda teve tempo para mais um; Rubensson, de pênalti após mão na bola na área, fez o quinto para a Suécia.

A emoção do gol

O gol no final da partida, já nos acréscimos, emocionou todos presentes no estádio, além da comissão técnica tailandesa. Sung-Ngoen invadiu a área adversária e enfiou a bola nas redes, fazendo história. Confira as reações abaixo no momento do gol.

Com o resultado de hoje, a Suécia, classificada, espera o resultado entre Estados Unidos e Chile, mas enquanto isso, assume provisoriamente o grupo. Na próxima rodada, enfrenta a forte e clássica equipe americana, na quinta (20), às 16h, no Stade Océane. Já as tailandesas se despedem do torneio em jogo contra o Chile, em Rennes, no mesmo horário.