Flávio Araújo demonstra incerteza para a permanência no cargo: "Treinador vive de resultado"

A derrota para o Confiança em casa pode ter sido a última partida de Flávio Araújo no comando do Treze. Com o Galo da Borborema na zona do rebaixamento da Série C, a exibição diante do time sergipano gerou protestos nas arquibancadas e insatisfações na diretoria do clube.

Logo após o término da partida, o técnico Flávio Araújo fez um balanço geral sobre o resultado. Segundo o treinador, a derrota do Treze ocorreu devido ao desempenho ruim da equipe no primeiro tempo do confronto.

"Péssimo resultado. Nós sabíamos que seria um jogo difícil, o time deles se fecha muito bem, tem um contra-ataque rápido, é bom na bola aérea, mas nosso primeiro tempo foi muito abaixo do que esperávamos. Não poderíamos ter entrado nervosos e inseguros. O Confiança se aproveitou disso e conseguiu construir o resultado".

Mesmo diante de uma situação conturbada, o técnico Alvinegro manteve a credibilidade em seus jogadores. Flávio Araújo afirmou que seguirá trabalhando com tranquilidade para que o time melhore de rendimento para deixar o Z-2.

"Acredito que nosso time tem capacidade de mudar e melhorar essa situação atual. Agora, temos que trabalhar com tranquilidade e com firmeza para que essa situação comece a ser transformada".

Flávio Araújo também confessou que não tem certeza se permanece no comando do Galo da Borborema após o resultado de ontem. O técnico, no entanto, concluiu dizendo que está focado na sequência da competição.

"Em qualquer lugar do Brasil, o treinador vive de resultado. A situação como o Treze entrou na competição já foi esquecida. Futebol é resultado. Temos que ter tranquilidade e, acima de tudo, a consciência de que temos que trabalhar bastante para reverter o cenário".

A VAVEL Brasil apurou que a diretoria do Treze chegou a se reunir ainda durante a partida para discutir a permanência de Flávio Araújo, que chegou a pensar em entregar o cargo. Na conversa, os dirigentes escolheram Leston Júnior como o principal nome para substituir o atual treinador.

O Treze, agora, terá pela frente o Clássico Tradição contra o Botafogo-PB, na próxima segunda (24), às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O Galo da Borborema ocupa a 9ª colocação e soma apenas seis pontos na competição.