Flávio Araújo entrega o cargo e não é mais técnico do Treze

O Treze anunciou, no início da noite desta segunda-feira (17), que Flávio Araújo entregou o cargo e não é mais técnico do Galo. A decisão foi comunicada oficialmente pelo clube um dia depois da derrota por 3 a 1 para o Confiança, no estádio Amigão.

Contratado para comandar o time na Série C, Flávio Araújo chegou ao Treze no dia 16 de abril, após conquistar o título piauiense pelo River-PI. Foram 8 partidas à frente da equipe, com apenas uma vitória, 4 derrotas e 3 empates.

Flávio Araújo foi escolhido para dar sequência ao trabalho de reformulação executado pela diretoria do Treze, depois da má campanha no Campeonato Paraibano desta temporada. No Brasileiro, a equipe ocupa a nona posição, com 6 pontos, um a menos que o Globo-RN, primeiro time acima da zona do rebaixamento.

Bola cantada

Ainda durante a partida de ontem, a diretoria do Treze se reuniu para discutir a manutenção do trabalho de Flávio Araújo. Na entrevista coletiva concedida após o jogo, o técnico não garantiu a permanência ao afirmar que "treinadores vivem de resultados".

Até o momento, o nome mais bem avaliado entre os dirigentes para assumir o Treze na sequência da Série C seria Leston Júnior, que está sem clube desde maio, quando foi demitido do Santa Cruz. O técnico, entretanto, ainda não confirmou contato com a cúpula de futebol do Galo da Borborema.