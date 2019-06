França vence Nigéria e carimba vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Nigéria e França se enfrentaram nesta segunda-feira (17), no estádio em Rennes, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Mundo Feminina. A França venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Rennard, de pênalti.

A equipe da casa começou tendo a iniciativa e aos 14’, Majri cruzou e Gauvin cabeceou para fora. Aos 17’, outra boa chance. Após cobrança de escanteio, Henry chutou, mas a bola foi novamente para fora.

Em uma das poucas chances da Nigéria, aos 22’, Okobe cobrou falta e a goleira Bouhaddi fez a defesa. Aos 27’, Majri fez lançamento e Henry cabeceou para fora. A França seguiu tendo mais posse de bola, mas não conseguia superar a marcação da Nigéria. Aos 40’, Cascarino cruzou para Gauvin, que chutou para fora.

No segundo tempo, a primeira grande chance da França foi aos sete, com Cascarino. Majri chutou, a bola desviou e a atacante chutou à esquerda do gol. Aos 29’, após auxílio do VAR, a árbitra marcou pênalti de Ebere em Asseyi. O lance causou a expulsão da jogadora nigeriana, que levou o segundo amarelo na partida. Rennard cobrou e a bola bateu na trave e saiu.

No entanto, a árbitra revisou o lance e mandou voltar, alegando que a goleira Nnadozie se adiantou. Na segunda cobrança, Rennard marcou e abriu o placar para as francesas.

Aos 41’, a França teve a chance de ampliar com Le Sommer. Asseyi cruzou para a atacante, que cabeceou para o gol, mas a goleira nigeriana fez ótima defesa.

Com o resultado, a França se manteve na liderança do grupo, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Já a Nigéria terminou na terceira posição, com . No entanto, ainda pode se classificar como uma das quatro melhores terceiras colocadas.