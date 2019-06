Santos libera Cleber Reis para assinar empréstimo com Oeste

nçãO Santos utilizará a pausa da Copa América para se desfazer de alguns jogadores que não serão aproveitados pelo treinador Jorge Sampaoli. Cléber Reis, zagueiro do Peixe desde 2017, que sequer atuou na atual temporada, pode ser anunciado ao Oeste nos próximos dias, para a sequência da Série B.

A diretoria santista busca aliviar a folha salarial de seu elenco. Com dez contratações no ano, o Santos deve se desfazer de mais alguns jogadores para enxugar o grupo. Vecchi deve jogar no futebol árabe, enquanto Fabián Noguera, deve permanecer na Espanha, e Matheus Ribeiro, ainda com futuro incerto, deve ser vendido.

A negociação com o Oeste se arrastou por meses, visto que, o clube de Barueri considerava seu salário alto demais. Recebendo 250 mil mensais no Santos, Cléber Reis deve seguir com alto salário, pois o Peixe arcará com grande parte dos custos durante o empréstimo, válido até o final da temporada.

Até o momento o único atleta já negociado oficialmente pelo clube é o atacante Copete, que também não fazia parte dos planos de Sampaoli e foi emprestado ao Pachuca/MEX por uma temporada.