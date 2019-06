Kleber Romero é efetivado e comanda o Treze na Série C

Kleber Romero é o novo técnico do Treze. Assim como no Campeonato Paraibano, o auxiliar assume a equipe para tentar evitar outro rebaixamento. Desta vez, a missão será pelo Campeonato Brasileiro Série C. O treinador ocupa a vaga de Flávio Araújo, que entregou o cargo após a derrota para o Confiança no último domingo (16).

Quando assumiu o Galo da Borborema no Estadual, Kleber Romero comandou a equipe em três jogos e obteve um retrospecto com dois empates e apenas uma vitória. O triunfo, entretanto, ocorreu diante do Campinense e livrou o time Alvinegro da queda na competição.

Em 2013, também pela Série C, o Treze vivia um momento delicado na competição e apostou em outro auxiliar após demitir Vica na oitava rodada. Na ocasião, Luciano Silva assumiu a equipe, conseguiu a classificação às quartas de finais, mas foi derrotado pelo Vila Nova e não conquistou o acesso à segunda divisão.

A primeira partida de Kleber Romero no comando da equipe na Série C será o Clássico Tradição. Na próxima segunda-feira (24), às 20h, o Treze enfrenta o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 9ª rodada da competição.