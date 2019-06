Avaí age rápido e anuncia contratação do técnico Alberto Valentim

O Avaí confirmou nesta terça-feira (18) a contratação do técnico Alberto Valentim para o restante da temporada, um dia após a saída de Geninho. Valentim e o auxiliar Fernando Miranda serão apresentados na Ressacada na quarta-feira (19), às 15h30.

BEM VINDO ALBERTO VALENTIM, NOVO COMANDANTE DO LEÃO!



Alberto Valentim será o novo técnico do Avaí para a Série A de 2019. O treinador e o auxiliar-técnico, Fernando Miranda, serão apresentados nesta quarta-feira (19), às 15h30, no auditório da Ressacada.

Curiosamente, Valentim enfrentou o Avaí duas vezes neste ano pela Copa do Brasil, onde comandava o Vasco. Pelo Cruz-Maltino, o treinador foi demitido logo após perder a final do Carioca deste ano para o Flamengo. Antes, o técnico já havia comandado Palmeiras, Red Bull Brasil, Botafogo, onde conquistou o Estadual em 2018, e teve uma passagem relâmpago pelo Pyramids, do Egito.

Valentim terá a missão de tentar salvar o Leão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sem vencer em nove rodadas da competição, o Avaí soma apenas quatro pontos e está na última colocação. A equipe já vive um jejum de 12 partidas sem vitória, a maior do time no Século XXI.

O elenco do Avaí se reapresenta para uma intertemporada no dia 24 de junho. O Leão volta a campo apenas no dia 13 de julho contra o Fortaleza, fora de casa.