Com show de Kerr, Austrália bate Jamaica  e se classifica para as oitavas

Com quatro gols da artilheira Kerr, a Austrália venceu a Jamaica pelo placar de 4 a 1. Com a vitória, as australianas garantiram vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, ficando em segundo lugar no grupo C, ultrapassando o Brasil no número de gols a favor.

No jogo, a Austrália buscou gol através de cruzamentos na área. O que deu certo aos 10 minutos, quando Sam Kerr aproveitou um desses cruzamentos e abriu o placar na partida.

Aos 16' Van Egmond tentou alçar na área novamente, mas quase encobrindo a goleira e acertando o travessão. Aos 25', Kerr subiu para cabecear após cruzamento, obrigando a goleira McClure a mandar para escanteio.

A Jamaica só finalizou a gol aos 38', em cobrança de falta, mas sem levar perigo. Minutos depois, Grey cobrou escanteio e Shaw mandou de cabeça pertinho do gol.

Apesar das jamaicanas ensaiarem uma reação, foi a Austrália que marcou o segundo gol da partida. Novamente em bola cruzada na área, Kerr apareceu na primeira trave para ampliar o placar.

Na segunda etapa, a Jamaica voltou com outra cara e logo diminuiu a diferença. Aos 3 minutos, Solaun recebeu cruzamento, tirou da goleira Williams e mandou para o fundo da rede.

Aos 5, Matthews bateu cruzado e a goleira Williams espalmou. Aos 7, Shaw invadiu a área mas pegou mal na bola. E só dava Jamaica na segunda etapa. Aos 17', Shaw bateu cruzado, mandando pertinho do gol.

Apesar da melhora jamaicana, a Austrália chegou ao terceiro, e, logo em seguida, ao quarto gol. Os dois saíram dos pés de Kerr. No primeiro, ela aproveitou cruzamento após falha da defesa e mandou para o fundo da rede. No segundo, outra falha, agora da goleira McClure, que furou na jogada e a atacante australiana não perdoou, ampliando o placar.

Classificada, a Austrália enfrenta a Noruega no próximo sábado, às 16h. A Jamaica se despede da competição sem ter somado pontos.