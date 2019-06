Marta entra para história, Brasil vence Itália e vai às oitavas da Copa do Mundo

O Brasil carimbou a vaga para as oitavas de final, da Copa do Mundo de Futebol Feminina. A Seleção Brasileira derrotou a Itália, por 1 a 0, no Stade du Hainaut, em Valenciennes, na tarde desta terça-feira (18). O gol solitário foi marcado pela rainha Marta. A camisa 10 entrou para história balançar as redes 17 vezes em mundiais.

Com a vitória, a equipe verde e amarela se classificou em terceiro colocado. A Azurre lidera o Grupo C. As próximas adversárias das comandadas de Vadão, fica entre França e Alemanha.

Hegemonia italiana

A Itália começou assustando logo aos quatro minutos. Em contra-ataque, Bonansea recebeu na esquerda, driblou e chutou rasteiro da entrada da área. Atenta, Bárbara pulou no canto para fazer a defesa. A Seleção Brasileiro teve ótima oportunidade com Debinha. Marta cobrou escanteio fechado, a atacante brasileira desviou de letra e Giuliani espalmou e a bola parou no travessão.

Aos 28', Girelli recebeu cruzamento na área, passou por Letícia Santos e escorou para o fundo das redes. Porém, a arbitragem anulou o tento, já que a camisa 10 estava em posição irregular. Na reta final, a goleira da equipe verde e amarela salvou a pária. Bonansea foi acionada na área, mandou uma bomba e a goleira segurou.

17 vezes Marta

O Brasil retornou melhor para o segundo tempo. Aos 51', Andresinha cobrou a falta por cima da barreira, Giuliani rezou pois a bola explodiu no travessão antes de sair. Após troca de passes, Marta deu uma cavadinha para Debinha, que pegou de primeira, mas a arqueira azurre encaixou.

O grande momento da rainha brasileira, ocorreu aos 72'. Debinha invadiu a área em velocidade e foi derrubada por Linari: penalidade máxima. Marta deslocou a goleira e finalizou no canto esquerdo, para marcar o seu 17º gol em Copas do Mundo. Nos acréscimos, Cernoia cobrou falta na barreira. Em bola perigosa levantada na área, Bárbara se esticou toda para evitar o empate.