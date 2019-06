Kleber Romero comanda seu primeiro treino no Presidente Vargas

Depois de um início de semana conturbado com a saída de Flávio Araújo, o elenco do Treze voltou aos trabalhos na tarde desta terça-feira (18), no estádio Presidente Vargas. Sob o comando de Kleber Romero, os jogadores realizaram um treinamento tático para iniciar a semana de preparação para o Clássico Tradição.

Antes do começo da atividade, Kleber Romero foi apresentado como técnico do Galo da Borborema. Ao lado do presidente Walter Júnior e do gerente de futebol Ivandro Neto, o treinador falou sobre o novo desafio no comando da equipe e pontuou as necessidades atuais do elenco Alvinegro.

"Estou acompanhando o trabalho desde o início. Conheço o elenco. Acredito que precisamos de mais duas peças. Acontecendo isso, o elenco se fortalece ainda mais. Vejo que algumas coisas precisam ser encaixadas. Precisamos ter uma recomposição mais rápida. Espero que nesta semana a gente consiga dar uma nova cara ao time".

Essa é a segunda vez nesta temporada que Kleber Romero é efetivado como técnico do Treze. Vivendo uma situação similar, o treinador assumiu o Galo da Borborema na reta final do Campeonato Paraibano e conseguiu evitar o rebaixamento do clube ao vencer o Campinense na última rodada da competição.

O desafio inicial do treinador também será um clássico. Na próxima segunda-feira (24), às 20h, o Treze enfrenta o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada do primeiro turno da Série C. O Galo da Borborema ocupa a 9ª colocação do Grupo A, com apenas 6 pontos.