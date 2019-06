Elias e Atlético-MG iniciam conversa para renovação de contrato

A novela que se arrasta há quase um ano sobre a renovação de contrato do volante Elias com o Atlético-MG, parece estar chegando ao seus capítulos finais. Em informação divulgada pelo portal GloboEsporte.com, os representantes do jogador e o diretor de futebol Rui Costa, já iniciaram conversas para ampliação do vínculo, que vai até janeiro de 2020.

O pai do jogador, Eliseu Trindade, chegou a dizer em janeiro que não havia clima para o jogador continuar em Belo Horizonte, e uma transferência para o Internacional era realidade. No entanto, houve mudanças na diretoria e na comissão técnica do Atlético, e o volante, de 34 anos, revelou desejo de permanecer mais tempo na Cidade do Galo.

Pela lei, Elias já pode assinar um pré-contrato com outras equipe já no mês de julho. De acordo com o diretor Rui Costa em contato ao GloboEsporte.com, duas reuniões já foram realizadas com o pai e empresário do jogador, onde foi apresentada propostas e contrapropostas para uma nova assinatura de vínculo. A expectativa da diretoria alvinegra é fechar o negócio antes do mês de julho.

Elias possui 139 partidas com a camisa do Atlético-MG e 23 tentos anotados. Nesta temporada, ele já soma 28 jogos e quatros gols. No Galo, o volante está próximo de atingir a marca de maior número de partidas e gols disputados na carreira.