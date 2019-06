Recém-aposentado, Jefferson pode voltar ao Botafogo com cargo interno

O maior ídolo recente da história do Botafogo poderá voltar ao clube em 2019. Após 13 anos defendendo o Alvinegro e ter se aposentado há seis meses, o ex-goleiro Jefferson conversa com o clube para um possível retorno. Flávio Tênius, antigo funcionário do clube revelou ao "Lance" a existência de uma conversa entre as partes.

Aposentado desde dezembro, quando encerrou 20 anos dedicados ao futebol profissional, sendo 13 como jogador do Botafogo. Jefferson chegou ao clube em 2003, onde ficou até 2005. Retornando em 2009, atuou debaixo das traves alvinegras até o fim de 2018.

Em entrevista, Flávio revela a boa relação com Jefferson, e expôs a negociação interna. "A parada dele foi recente, mas acho que também existe essa vontade da parte do clube, de ter um cara que fez essa história toda por perto", revela.

"A história está marcada, ele sabe do carinho que o torcedor tem por ele. Ele e o clube estão alinhando algumas ações, o Jefferson não quer ficar longe do clube, quer estar próximo, o desejo dele é ficar perto do clube e do torcedor".

Após pendurar as chuteiras, o ex-goleiro voltou para São Paulo, sua cidade natal, para investir numa cafeteria e em um Bussiness Center, em Ribeirão Preto.

Amigo pessoal de Jefferson, Flávio Tênius trabalhou com a preparação física do ex-arqueiro inicialmente no Cruzeiro, por onde jogou mais de 70 partidas. O reencontro no Botafogo foi em 2011, onde trabalharam juntos até 2014. Depois, com a volta do preparador, suas últimas temporadas foram de 2016 até 2018.