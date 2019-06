Com dois de White, Inglaterra vence Japão e confirma liderança  do Grupo D

Na terceira e decisiva rodada do grupo D da Copa do Mundo Feminina, a Inglaterra venceu o Japão pelo placar de 2 a 0 e garantiu a liderança do grupo. White foi a responsável pela vitória inglesa, marcando os dois gols da partida.

Na primeira etapa, as equipes começaram trocando passes, estudando o jogo. O Japão foi o primeiro a assustar, aos seis minutos. Yokoyama fez excelente cobrança de falta e obrigou a goleira inglesa a fazer grande defesa para evitar o primeiro gol da partida.

Na sua primeira chegada com perigo, a Inglaterra foi mais efetiva e abriu o placar. White invadiu a área e mandou para a rede na saída da goleira japonesa, colocando sua seleção na frente.

Após o gol, só deu Inglaterra na primeira etapa. As inglesas pressionaram o Japão, que contou com as defesas da goleira Yamashita para não levar o segundo.

No segundo tempo, a Seleção Inglesa iniciou administrando a vantagem, trocando passes no campo de ataque. O Japão voltou a chegar ao ataque aos 19, quando Iwabushi deixou Sugasawa na cara do gol, mas a zaga estava atenta e tirou de carrinho. A partir deste momento, a Seleção Japonesa ensaiou uma reação, mas não conseguiu chegar ao empate. Aos 37, Sugasawa aproveitou cruzamento, se antecipou, mas finalizou para fora, mandando pertinho do gol.

Apesar de as japonesas estarem com o controle do duelo nos minutos finais, foi a Inglaterra que chegou ao segundo gol. Novamente White aproveitou lançamento e a saída da goleira Yamashita para mandar a bola para o fundo da rede, ampliando a vantagem.

Com a vitória, a Inglaterra chegou a 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição. As inglesas venceram os três jogos e chegaram a nove pontos, confirmando a liderança do grupo D. O Japão ficou com o segundo lugar, somando 4 pontos. As seleções aguardam agora a definição de outros duelos, para saberem quem enfrentam nas oitavas de final.